بكري: مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين ولن تخضع للضغوط

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع الحامي للأمن القومي، مشددًا على أن الشعب المصري يقف دائمًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤمنًا بدورها في حماية البلاد من التهديدات والمخاطر.

مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين

أوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه ضغوطًا دولية هائلة بشأن ملف تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر تدرك خطورة هذه المخططات التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن القومي المصري.

السيادة الوطنية خط أحمر

شدد بكري على أن المساعدات الأمريكية لن تؤثر على القرار المصري، وأن مصر لن تخضع لأي ضغوط خارجية أو محاولات فرض إرادات عليها، موضحًا أن السيادة الوطنية لا تقبل المساومة، وأن المصريين سيظلون صامدين في مواجهة أي ضغوط.

دعوة لمظاهرات دعمًا للقيادة والقضية الفلسطينية

ناشد بكري الحكومة السماح بخروج مظاهرات شعبية لدعم القيادة السياسية ولمساندة القضية الفلسطينية وقطاع غزة، مشددًا على أن الشعب المصري لن يُذل أبدًا، وأن الضغوط الأمريكية لن تغير من الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

بكري: إسرائيل تنتهك الاتفاقيات الدولية

واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مصر تحترم اتفاقية كامب ديفيد، في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بانتهاك هذه الاتفاقيات دون أي التزام واضح.