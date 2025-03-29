السيطرة على حريق في كوبري مشاة المترو بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب في كوبري مشاة المترو، بميدان المؤسسة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بكوبري مشاة المترو بالمؤسسة في شبرا الخيمة.

إخماد النيران والسيطرة على الحريق

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق؛ والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، واستعجال تحريات المباحث.