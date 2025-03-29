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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خبير أرصاد: يستحيل رؤية الهلال الأحد بالسعودية.. وعيد الفطر الإثنين

عيد الفطر
عيد الفطر
يمنى عبد الظاهر

تحدث عبدالله بن أحمد الجازع، نائب مدير هيئة الأرصاد السعودية السابق، إنه يستحيل تحري رؤية الهلال غدا الأحد بالسعودية، مرجحا أن يكون عيد الفطر الإثنين بالمملكة والأحد في مصر.

وأوضاف عبر حسابه على السوشيال ميديا، أن شهر رمضان 30 يوما في السعودية وعيد الفطر سيكون الإثنين وليس الأحد لأن رؤية الهلال تصعب في شرق الكرة الأرضية وتغيب الشمس قبل الهلال في وسط السعودية بـ 6.4 دقيقة وفي مكة المكرمة بـ 7 دقائق في حين على مصر من 9- 12 دقيقة حسب خطوط الطول.

وأوضح أنه علميا يصعب رؤية الهلال إلا إذا غابت الشمس قبل الهلال بـ 8 دقائق لذا استحالة رؤيته في السعودية بينما يشاهد في مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر والسودان، لافتا الى أن العيد سيكون الأحد في الدول العربية بأفريقيا والإثنين في آسيا.


 

رؤية الهلال شهر رمضان وعيد الفطر مدير هيئة الأرصاد السعودية أحمد الجازع

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