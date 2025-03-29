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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين هاتفي شاومي Poco F7 Ultra وRedmi K80 Pro.. من سيخطف الأنظار؟

مقارنة بين Poco F7 Ultra و Redmi K80 Pro
مقارنة بين Poco F7 Ultra و Redmi K80 Pro
شيماء عبد المنعم

يعد Poco F7 Ultra و Redmi K80 Pro من الهواتف التي تنتمي إلى نفس العائلة تحت مظلة شاومي، لكنهما يستهدفان جماهير مختلفة ويتميزان بتوجهات تسويقية متفاوتة في الأسواق، ورغم التشابه الكبير بين الهاتفين من حيث المواصفات، إلا أن هناك بعض الفروقات الصغيرة التي قد تكون هامة بالنسبة للمستخدمين عند النظر إليها عن كثب.

مقارنة بين Poco F7 Ultra وRedmi K80 Pro

 

يتميز كلا الهاتفين بقدرات كاميرا جبارة، حيث تجلب هواتف شاومي الذكية مواصفات متطورة بأسعار تنافسية، لذلك سنستعرض لك في هذه المقارنة الشاملة مواصفات هاتفي شاومي Poco F7 Ultra و Redmi K80 Pro، وسنوضح لك أدق التفاصيل من حيث التصميم والعرض والأداء والبرامج وقدرات الكاميرا وعمر البطارية.

التصميم والشاشة:

من حيث التصميم، لا يوجد فرق واضح عند حمل الهاتفين، فكلاهما يأتي بنفس الأبعاد والوزن تقريبا، الإطارات المصنوعة من الألومنيوم والواجهات الزجاجية الأمامية والخلفية موجودة في كلا الهاتفين مع مقاومة للماء والغبار وفقا لمعيار IP68. ولكن الاختلاف يظهر في نوع الزجاج المستخدم، حيث يعتمد Poco F7 Ultra على Poco Shield، بينما يعتمد Redmi K80 Pro على Longjing Glass 2، حيث صمم كلاهما لمقاومة الخدوش والشقوق.

بالنسبة للشاشة، يتمتع كلا الهاتفين بشاشة 6.67 بوصة تدعم Dolby Vision و HDR10+ مع معدل تحديث 120 هرتز، ويصل سطوع الشاشة إلى 3200 شمعة، مما يوفر وضوحا جيدا تحت أشعة الشمس، الدقة هي نفسها 1440 × 3200 بكسل مع كثافة بكسلات 526 بكسل. كما يحتوي الهاتفان على مستشعر بصمة فوق صوتي مدمج تحت الشاشة، مما يجعلهما أسرع وأكثر موثوقية مقارنة بالأنواع الأخرى.

المعالج والذاكرة:

فيما يتعلق بالأداء، يعمل كلا الهاتفين بمعالج Snapdragon 8 Elite المبني على تقنية 3 نانومتر، ويقدمان أداء قويا في المهام اليومية مثل الألعاب والتصفح وحتى تحرير الفيديو. 

يختلف الهاتفان في سعات الذاكرة والتخزين، حيث يبدأ Poco F7 Ultra بذاكرة 12 جيجابايت و 256 جيجابايت من التخزين، ويمكن الحصول على طراز أعلى بسعة 16 جيجابايت و 512 جيجابايت. 

في المقابل، يبدأ Redmi K80 Pro بنفس السعة الأساسية، لكن يمكن اختيار طراز أعلى بسعة 1 تيرابايت، مع العلم أن K80 Pro يستخدم UFS 4.0 مقارنة بـ UFS 4.1 في Poco F7 Ultra، لكن الفرق بين الاثنين غير ملحوظ في الاستخدام اليومي.

الكاميرا:

أما بالنسبة للكاميرات، يتشابه الهاتفان في الكاميرات الخلفية التي تشمل كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي مع زووم بصري 2.5x وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 32 ميجابكسل. كما يدعمان تصوير فيديو بدقة 8K و 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى الحركة البطيئة. 

لكن يختلفان في الكاميرا الأمامية، حيث يقدم Poco F7 Ultra كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، بينما يأتي Redmi K80 Pro بكاميرا سيلفي 20 ميجابكسل. 

البطارية:

فيما يخص البطارية، يختلف الهاتفان في السعة، حيث يحتوي Poco F7 Ultra على بطارية سعة 5300 مللي أمبير، بينما يأتي Redmi K80 Pro ببطارية أكبر سعة 6000 مللي أمبير، يدعمان الشحن السلكي السريع 120 وات والشحن اللاسلكي 50 وات، مما يضمن لك سرعة شحن عالية في كلا الهاتفين.

رغم التشابه الكبير بين الهاتفين، يتمتع Redmi K80 Pro ببعض المزايا مثل البطارية الأكبر وسعة التخزين الأعلى التي تصل إلى 1 تيرابايت، بينما يقدم Poco F7 Ultra كاميرا سيلفي بدقة أعلى، إذا كان السعر هو العامل الأكثر أهمية، فإن K80 Pro يعد خيارا جيدا بسعر يبدأ من 549 دولارا مقارنة بـ 649 دولارا لـ Poco F7 Ultra.

شاومي Poco F7 Ultra Redmi K80 Pro مقارنة هواتف شاومي

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