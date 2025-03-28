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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحوش التصوير والأداء.. مقارنة بين شاومي 15 و Xiaomi 15 Ultra

مقارنة بين هواتف شاومي 15 و Xiaomi 15 Ultra
مقارنة بين هواتف شاومي 15 و Xiaomi 15 Ultra
شيماء عبد المنعم

قدمت شركة شاومي Xiaomi، مؤخرا اثنين من أحدث الهواتف الذكية الرائدة في السوق هما: شاومي 15 وXiaomi 15 Ultra، وعلى الرغم من أن كلا الهاتفين يشتركان في نفس المواصفات تقريبا، إلا أنهما مصممان لتلبية احتياجات وتفضيلات المستخدمين المختلفة.

مقارنة بين هواتف شاومي 15 و Xiaomi 15 Ultra


في هذه المقالة، سوف نتعمق في الفروق الدقيقة التي تميز بين هواتف شاومي 15 و Xiaomi 15 Ultra، مما يساعدك على اتخاذ قرار مستنير بشأن الطراز الذي يناسبك أكثر.

التصميم :


يشترك هاتفا شاومي 15 وXiaomi 15 Ultra في لغة تصميم مشتركة تتحدث عن الحداثة والأناقة، يعد هاتف شاومي 15 القياسي مضغوطا نسبيا، بأبعاد 152.3 × 71.2 × 8.1 مليميتر ووزن 189 جراما، مما يجعله مناسبا بشكل مريح لمعظم الأيدي والجيوب.

وبالمقارنة يأتي الإصدار Xiaomi 15 Ultra بحجم أكبر وأثقل قليلا، حيث يبلغ 161.3 × 75.3 × 9.4 مليمتر ووزن 226 جراما، يتميز كلا الطرازين بتصميم متميز مع ظهر زجاجي وإطار معدني، كما أنهما حاصلان على شهادة IP68 لمقاومة الغبار والماء، مما يضمن المتانة في البيئات المختلفة.

هاتف Xiaomi 15 Ultra

الشاشة:

عندما يتعلق الأمر بالشاشة، يحتل هاتف Xiaomi 15 Ultra الصدارة بشاشة من نوع AMOLED، كبيرة الحجم بقياس 6.73 بوصة، والتي تتميز بدقة Quad HD +، تبلغ 1440 × 3200 بكسل، ومحمية بطبقة من زجاج Xiaomi Shield Glass 2.0.

ومن ناحية أخرى، يتميز هاتف شاومي 15، بشاشة من نوع AMOLED يبلغ قياسها 6.36 بوصة، وبدقة Full HD+ تبلغ 1200 × 2670 بكسل، ومحمية بزجاج Xiaomi Shield Glass.
 

هاتف شاومي 15

المعالج والذاكرة:


يتم تشغيل كل من شاومي 15 وXiaomi 15 Ultra بواسطة أحدث معالجات شركة كوالكوم Snapdragon 8 Elite، مما يضمن أن كلا الجهازين يقدمان أداءً عالي المستوى.

ويكمن الفرق في تكوينات الذاكرة، حيث يأتي هاتف شاومي 15، بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ 12 جيجابايت وتصل إلى 16 جيجابايت، مع خيارات تخزين تتراوح من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت.

بينما زودت شاومي طراز Xiaomi 15 Ultra، بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام ويقدم أيضا ما يصل إلى 16 جيجابايت، مع نفس خيارات التخزين.

وبالنسبة لنظام التشغيل، يعمل كلا الجهازين بنظام Android 15 مع واجهة المستخدم الجديدة من شاومي HyperOS، والتي تعرف بخيارات التخصيص والميزات الإضافية التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم.

الكاميرا:


قامت شركة شاومي، بتجهيز كل من شاومي 15 وXiaomi 15 Ultra بأنظمة كاميرا رائعة، تحتوي كل منها على إعداد ثلاثي بدقة 50 ميجابكسل، لكن الإصدار ألترا يحتوي على عدسة رابعة بدقة 200 ميجابكسل، مما يسمح لهذا الطراز بأداء أفضل في ظروف الإضاءة المختلفة، يحتوي كلاهما على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مما يضمن أن تكون صور السيلفي ومكالمات الفيديو واضحة ونقية.


البطارية:


يعد عمر البطارية جانبا مهما لأي هاتف ذكي، في هذا الجانب، يأتي هاتف Xiaomi 15 مزودا ببطارية تبلغ سعتها 4610 مللي أمبير في الساعة، بينما يشتمل الإصدار ألترا على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، وهي مصنوعة من السيلكون والكربون.

وفيما يتعلق بالشحن، يوفر الهاتفان شحنا سريعا هائلا بقدرة 90 وات

السعر:

غالبا ما يكون السعر هو العامل الحاسم للعديد من المشترين، يبدأ سعر هاتف Xiaomi 15، من 669 دولار، مما يجعله خيارا جذابا لأولئك الذين يريدون هاتفا ذكيا عالي الأداء دون الحاجة إلى أفضل الميزات على الإطلاق.

بينما يستهدف طراز Xiaomi 15 Ultra، بشاشته الكبيرة وكاميراته القوية وبطاريته الضخمة، المستخدمين الذين يرغبون في دفع المزيد من الأموال مقابل إمكانات أفضل، ويبدأ سعره من 1099 دولار، فهو هاتف متطور عالي الجودة يلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستهلكين وقادر على تقديم تجربة مستخدم متميزة.

مقارنة شاومي 15 هواتف شاومي شاومي

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