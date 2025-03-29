تسلا تخطط لإطلاق أول سيارة طائرة: موديل V

تتزايد التوقعات حول دخول شركة تسلا الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية إلى سوق المركبات الطائرة الكهربائية (eVTOL) التي قد تغيّر بشكل جذري مفهوم المواصلات.

ورغم أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، لم يُعلن رسميًا عن مشروع المركبات الطائرة الكهربائية، إلا أن التلميحات التي أطلقها ماسك في السنوات الماضية أثارت اهتمامًا كبيرًا في هذا المجال.

خاصة مع اعترافه برغبة الشركة في تطوير وسائل نقل كهربائية أخرى تشمل الطائرات والقوارب.

نموذج تسلا V: تصميم مصمم صناعي بريطاني

دفع الاهتمام الكبير من قبل تسلا في هذا المجال مصمم صناعي بريطاني يُدعى «توم أبوت ديفيز» إلى عرض تصميم أولي لمركبة طائرة كهربائية أطلق عليها اسم "تسلا V".

على الرغم من أن هذه الطائرة ليست منتجًا رسميًا من تسلا، إلا أن التصميم استقطب الكثير من الاهتمام.

تتميز "تسلا V" بشكل ديناميكي مستوحى من سمكة المانتا، ما يعكس الأناقة والتقدم التكنولوجي.

الطائرة مزودة بثلاث مراوح أنبوبية، حيث توجد اثنتان أماميتان وواحدة خلفية، مما يمنحها القدرة على الإقلاع عموديًا والتحليق بسلاسة في الجو، مما يجعلها أقرب إلى نموذج المركبات الطائرة التي يتطلع الكثيرون لرؤيتها في المستقبل القريب.

الدوافع وراء دخول تسلا إلى سوق eVTOL

على الرغم من أن تسلا لم تكشف عن أي خطط رسمية لدخول سوق المركبات الطائرة الكهربائية، فإن التباطؤ الأخير في مبيعات سيارات تسلا قد يدفع الشركة لاستكشاف مجالات جديدة تواكب تكنولوجيا المستقبل.

يشير البعض إلى أن تسلا، التي كانت دائمًا في طليعة الابتكار في صناعة السيارات، قد تكون بصدد التوسع في هذا المجال الجديد الذي يعد بمستقبل واعد في قطاع النقل.