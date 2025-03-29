غرفة الأزمات والطوارئ بصحة المنوفية تبحث استعدادات استقبال عيد الفطر

عقد الدكتور عماد رمضان، وكيل مديرية الصحة في محافظة المنوفية والقائم بعمل مدير المديرية، إجتماعا مع غرفة الأزمات والطوارئ بمديرية الصحة لمناقشة استعدادات الإدارات الفنية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك لضمان جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة خلال فترة العيد.

وشهد الاجتماع استعراض خطط الطوارئ وتعزيز فرق العمل، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ورفع درجة الاستعداد القصوى في أقسام الطوارئ والاستقبال. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي حالات طارئة، كما تم التأكيد على تواجد فرق المبادرات الرئاسية بصلاة العيد ومراعاة دقة التسجيل وتكثيف المرور الميداني لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الصحية.

وأكدت المديرية حرصها على تقديم خدمة طبية متميزة خلال أيام العيد، لضمان سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية على مدار الساعة.