حسام صلاح: رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات قصر العيني خلال العيد

ترأس الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، اجتماع مجلس إدارة المستشفيات الدوري لشهر مارس 2025، الذي عُقد بقاعة علي باشا ابراهيم ، بحضور نواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات.

استهل الدكتور حسام صلاح الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك، مثمنًا جهودهم المستمرة في تطوير الخدمات الطبية والتعليمية بالمستشفيات.

كما شدد على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات قصر العيني خلال أيام العيد، مشيرًا إلى استمرار العمل داخل المستشفيات على مدار الساعة وتوفير الطواقم الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد الدكتور حسام أن المستشفيات ،أنه يجب أن تعمل بكامل طاقتها وأن جميع الأطقم الطبية والعاملين يجب أن يكونوا في حالة تأهب دائم، مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد.

وأشار إلى أن المستشفيات التي تمتلك فرق كود بلو مدربة تتمتع بمعدلات بقاء أعلى بعد السكتة القلبية مقارنة بتلك التي تفتقر لهذه الفرق.

كما استعرضت الدكتورة مروة اجتماعات اللجنة العليا للمضاعفات والوفيات، حيث تم التأكيد على ضرورة تقديم تقرير مفصل عن الحالات الخطيرة الي عميد الكلية للعرض علي اللجنة العليا للمضاعفات، ومنع عرض مرضى الأقسام الداخلية في العيادات الخارجية إلا في الحالات التي تتطلب ذلك. وفي هذا الصدد، شدد الدكتور حسام صلاح على ضرورة تفعيل قرارات اللجنة.

قرارات المجلس

وافق المجلس خلال الجلسة على إلغاء إذن قبول الخدمات وتفعيل "إذن إجراءات اليوم الواحد" و"إذن خدمات تشخيصية" بناءً على دراسة جدوي للأعوام السابقة.

وافق المجلس على زيادة المكافآت الشهرية لفريق مكافحة العدوى وفريق ترصد العدوى، بالإضافة إلى رفع أجر شيفت العمل بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي للأطباء في بعض التخصصات.

وتطرق المجلس الي اهم الإنجازات والمشاريع التطويرية

استعرض المجلس مشاريع التطوير بمستشفى "أبو الريش الياباني" بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق بتكلفة 47 مليون جنيه، لتحسين خدمات الرعاية الطبية للأطفال.

كما تم استعراض افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الأمراض الباطنة بتكلفة 34 مليون جنيه، بحضور رئيس الجامعة وعدد من القيادات الطبية والإدارية وعدد من المتبرعين.

استعرض المجلس حفل تكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالمستشفيات تقديرًا لدورهن في العمل الطبي والإنساني.

وأكد الدكتور حسام صلاح على أهمية هذه الإنجازات في تحسين مستوى الرعاية الصحية التي تقدمها مستشفيات جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن تطوير مستشفى "أبو الريش الياباني" يسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال، خاصة وأن المستشفى يعد واحدًا من أبرز المستشفيات المتخصصة في طب الأطفال في مصر والشرق الأوسط.



وخلال المجلس استعرض الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية، تقريرًا أشار فيه إلى زيادة معدلات الإشغال في بعض الأقسام، مع زيادة الطلب على الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات العمليات الجراحية في إطار المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار، حيث تم إجراء 51697 عملية جراحية حرجة حتى 20 مارس 2025. وشدد الدكتور حسام على أهمية متابعة قوائم الانتظار بشكل مستمر، مؤكدًا أن القضاء على هذه القوائم يمثل أحد النجاحات الكبرى في السياسة الصحية التي يتبناها رئيس الجمهورية، وأن هذه الجهود تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وفيما يخص المخزون الاستراتيجي والتبرعات، أوضح الدكتور هاني العسلي توفر مخزون آمن للمستشفيات، حيث بلغت قيمة التبرعات عن شهر مارس 2025 نحو 111 مليون جنيه.

وأشاد الدكتور حسام صلاح بجهود الدكتور هاني العسلي في تأمين المخزون الاستراتيجي للمستشفيات، مؤكدًا أن هذه التبرعات تمثل عنصرًا مهمًا في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة.