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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تزامنا مع عيد الفطر.. إعادة حركة المرور على كوبري العامرية بالإسكندرية

كوبري العامرية
كوبري العامرية
حمادة خطاب

تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك أعلن الفريق مهندس   كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  فتح مشروع  تعديل ورفع مناسيب وتوسعة كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائى السريع أمام حركة المرور للقادم من الاسكندرية في اتجاه القاهرة بدءا من اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025.

  جاء ذلك بعد الانتهاء من الاعمال الانشائية الخاصة بالكوبري( المرحلة الاولى اتجاه القاهرة ).

ويسلك القادم من القاهرة في اتجاه الاسكندرية مساره الطبيعي اعلى كوبري العامرية اتجاه الاسكندرية  و ذلك لمدة اسبوع  لحين غلق هذا الاتجاه  وتحويله الى الاتجاه الاخر  تمهيدًا لأعمال توسعة و رفع مناسيب كوبري العامرية ( المرحلة الثانية باتجاه الاسكندرية ) ، وذلك  لخدمة أهالي الإسكندرية  والمترددين عليها وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة من وإلى الإسكندرية وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة.

جدير بالذكر أن الكوبري يبلغ طوله 1200 متر بالمطالع والمنازل بواقع ٥ حارات مرورية وهو احد الأعمال الصناعية الكبري بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع(السخنة/العلمين/مطروح ) الجاري تنفيذه والذي سيشكل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات الحديثة في مصر.

بعيد الفطر كامل الوزير مجلس الوزراء

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