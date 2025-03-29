أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تزور مستشفي الأطفال بالدمرداش

نظم قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس بالتعاون مع اسرة "طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب الجامعة " زيارة لمستشفي الأطفال الدمرداش لزيارة الأطفال الذين يعانون من أمراض الدم والأورام وامراض المناعة والأعصاب وتوزيع الهدايا علي الأطفال وذلك لرفع الروح المعنوية للأطفال من المرضي المترددين علي المستشفي والتخفيف من معاناتهم وذلك خلال شهر رمضان الكريم وقدموا لهم التهنئة بقدوم عيد الفطر المبارك.

حضر الزيارة الدكتور احمد ديهوم رائد عام اسرة طلاب من أجل مصر والدكتورة سمر رجب نائب رائد عام أسرة طلاب من اجل مصر والدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الإعلام ورياض العوام مدير مكتب الأسر والاتحادات الطلابيه والطالب محمد منصور نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

جاءت الزيارة تحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وتنفيذ إدارة الأسر والاتحادات الطلابية - الادارة العامة لرعاية الشباب .

وقد عبر أسر الأطفال المرضي عن سعادتهم بهذا الزيارة ، وقدموا الشكر لقطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس وأسرة "طلاب من أجل مصر" على هذه الزيارة وادخال السرور علي أطفالهم.