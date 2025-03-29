بعد إيقافه من النقابة.. مسلم: حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم

وجه مطرب المهرجانات مسلم رسالة لنقابة المهن الموسيقية بعد الصراعات تلقى حدث بينهما بعد قرار وقفه الذى صدر خلال الفترة الماضية.

وكتب مسلم عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام عبر خاصية الإستوري: “حسبي الله ونعم الوكيل فى النقابة واللى فيها وربنا كبير ومش بيضيع حق حدا وانا اتظلمت كتير وربنا مش بيسيب حق حد وانا فى دولة قانون ومش هسيب حقى ولو انا ناجح ودا مخليكم كرهني ف دا مرض ومش ذنبي انى انسان كويس وبسعي علشان اوصل لى حلمي وهفضل ورا حلمي لحد اخر نفس ومش هسيب حد يهز ثقتي ربنا كبير وحسبي الله ونعم الوكيل تاني فى كل ظالم من اولكم لي اخركم”.

أزمة مطرب المهرجانات مسلم ونقابة المهن الموسيقية

بدأت القضية عندما تقدم دفاع الملحن حسن أبو دنيا، صاحب أغنية "أول حياتي يا أمي"، بطلب للمحكمة يطالب بتعويض مادي قدره 5 ملايين جنيه لحين الفصل في الدعوى.

ووجهت الدعوى إلى المطربين مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن الأغنية، ويشمل الاتهام أيضًا أن الكلمات والمحتوى الموسيقي لأغنيتهم "أنا قلبي عايز صارمة" لا يتناسب مع الذوق العام ويشكل تهديدًا للآداب العامة، حيث اعتبر المدعي أن الأغنية لم تخضع للمراجعة من المصنفات المصرية قبل طرحها للجمهور.

وكان المحامي الذي يمثل الملحن حسن أبو دنيا قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة رقم 707652، يتهم فيه المطربين بسرقة لحن الأغنية وعدم احترام القوانين المصرية للمصنفات الفنية.

كما أشار البلاغ إلى أن الأغنية تحتوي على كلمات سيئة قد تضر بالمجتمع المصري، وهي تتنافى مع القيم التي تعكسها الأغاني المصرية.