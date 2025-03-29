مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة الأخيرة.. صابر المداح ينتصر على الملك الأحمر وست الحسن

شهد مسلسل المداح، الجزء الخامس الحلقة الأخيرة، أحداثا مثيرة ومشوقة إذ استطاع صابر المداح الوصول الى الصولجان ليقضي على بنات إبليس والملك الأحمر.

ومشهد جمع أجداد صابر المداح ليحاربون معه الجن حتي يتمكنون من القضاء عليهم.

الموسم الأخير لمسلسل المداح

يذكر أن المنتج صادق الصباح شارك الجمهور بمفاجأة حول المسلسل، حيث أعلن أن الموسم الخامس من مسلسل “المداح” سيكون الجزء الأخير.

وقال الصباح: “المداح الموسم الخامس والأخير، وبوعد الجمهور إن ده الأخير مع أنه مطلوب مننا نعمل 6 و7، بس خلاص ده الموسم الأخير”.

وأضاف: “ قرار داخلي بينا كشركاء مع حمادة هلال وأحمد سمير فرج وأمين جمال، قولنا إن 5 سنين هيبقى كده كفاية”.

واختتم: “عندنا مشروع متحضر وقولنا خلاص ده هيبقى المسلسل بتاعنا رمضان 2026 إن شاء الله”.

أبطال وصناع مسلسل “المداح”

مسلسل “المداح ” يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي.

العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.