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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل صلاة العيد.. كيفية التبرع بـ زكاة الفطر لـ بنك الطعام المصري

بنك الطعام
بنك الطعام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

مع بدء العد التنازلي لصلاة عيد الفطر المبارك، زاد معدل البحث من المواطنين عن كيفية إخراج زكاة الفطر .

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم وكمان فرحة بتوصل لكل مستحق، ويمكن توصيل الخير وإكمال الفرحة في العيد من خلال إخراجها لبنك الطعام المصري.

بنك الطعام المصري يقبل زكاة الفطر ويتم تحويل قيمة الزكاه المدفوعة إلى مواد غذائية جافة ويتم توزيعها على قائمة المحتاجين المسجلين فى قاعدة البيانات.


كما تم تحديد قيمة زكاة الفطر من قبل دار الإفتاء تبدأ من 35 جنيهاً  لعام 2025

كيفية التبرع:

الاستفسار والتحصيل من المنازل: 16060
حساب موحد فى جميع البنوك
الموقع الإلكتروني و للتبرع من خارج مصر من خلال أرقام التحويلات  البنكية المتاحة بإستخدام أكواد التحويل الخاصة بكل بنك:   
www.efb.eg
عن طريق رسالة قصيرة إلي 9595 ( 5 جنية للرسالة الواحدة )
المقر الرئيسي: قطعة 44 – محور جمال عبد الناصر -  بجوار مستشفي القاهرة الجديدة – التجمع الثالث - القاهرة.
المواقع التسويقية: سيتي ستارز - نادي هيليوبليس الرياضي - هايبر وان (الشيخ زايد) - مول العرب - سيتي سكوير (الرحاب) - كايرو فيستيفال سيتي مول - داندي مول - مول سفن ستارز بمدينة السادات – سيتي سنتر ألماظة – سيتي سنتر المعادي – لولو هايبر ماركت – مول مصر –  نادي الصيد – نادي سبورتنج – نادي الجزيرة- مول الفور سيزونز (الجيزة) - سيتى سنتر الأسكندرية
 

فروع بنك الطعام المصري: الدقي: 50  شارع مصدق، فرع المعادي: 62 شارع النصر بجوار صرافة بورسعيد، فرع المنيل: 55 شارع المنيل- بجوار بنك ال CIB- فرع الاسكندرية: 633 شارع أبو قير -جناكليس (برج الزراعيين) زيزينيا، فرع المقطم: 6  ميدان   النافورة المقطم - فرع روكسى : 84 شارع الخليفه المأمون - فرع الزمالك : 8 شارع البرازيل
من خلال منافذ: فوري - مصاري - أمان – سداد -  Talabat- Instapay – الأهلي ممكن- Bee الأهلي ممكن
عن طريق خدمة: فودافون كاش – أورنج كاش - إتصالات كاش– وي باى
التفاصيل على الرابط التالي "-

https://www.efb.eg/programs/2603/zka-alftr

بنك الطعام زكاة الفطر عيد الفطر

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