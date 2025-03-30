نشرة الفن| بعد إيقافه من النقابة.. مسلم: حسبي الله في كل ظالم.. لقطات من العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية:

بعد إيقافه من النقابة.. مسلم: حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم

وجه مطرب المهرجانات مسلم رسالة لنقابة المهن الموسيقية بعد الصراعات تلقى حدث بينهما بعد قرار وقفه الذى صدر خلال الفترة الماضية

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة الثلاثون .. خطوبة ألحان المهدي وخالد أنور

شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل “شهادة معاملة أطفال” العديد من الأحداث الطريفة والتى من أبرزها خطوبة إنجي عبد الستار الكف (ألحان المهدي) على وحيد (خالد أنور)

أبرزهم خالد الصاوي.. وصول عدد من الفنانين للعرض الخاص لفيلم سيكو سيكو

بدأ اليوم العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو، وكان أول الحاضرين على السجادة الحمراء طه دسوقي برفقة زوجته وبعدها ظهر النجم محمود عزب برفقة نجوم آخرين مثل خالد الصاوي وأحمد داش وديانا هشام وعلي صبحي وغيرهم