جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات الأوروبية والعالمية، حيث يلتقي بورنموث مع مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يواجه نابولي نظيره ميلان في الدوري الإيطالي.

الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي

• بريستون نورث إيند × أستون فيلا – الساعة 2:30 مساءً (beIN Sports HD 2)

• بورنموث × مانشستر سيتي – الساعة 5:30 مساءً (beIN Sports HD 2)

الدوري الإسباني

• خيتافي × فياريال – الساعة 2:00 ظهرًا (beIN Sports HD 2)

• برشلونة × جيرونا – الساعة 4:15 عصرًا (beIN Sports HD 1)

• فالنسيا × ريال مايوركا – الساعة 6:30 مساءً (beIN Sports HD 2)

• أتلتيك بيلباو × أوساسونا – الساعة 6:30 مساءً (beIN Sports HD 6)

• ريال بيتيس × إشبيلية – الساعة 9:00 مساءً (beIN Sports HD 3)

الدوري الألماني

• فرايبورج × يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرًا (beIN Sports HD 6)

• بوروسيا دورتموند × ماينز – الساعة 5:30 مساءً (beIN Sports HD 5)

الدوري الفرنسي

• تولوز × ستاد بريست – الساعة 3:00 عصرًا (beIN Sports HD 4)

• أنجيه × رين – الساعة 5:15 مساءً (beIN Sports HD 4)

• لوهافر × نانت – الساعة 5:15 مساءً (beIN SPORTS XTRA 1)

• أوكسير × مونبلييه – الساعة 5:15 مساءً (beIN Sports HD 9)

• ليل × لانس – الساعة 8:45 مساءً (beIN Sports HD 4)

الدوري الإيطالي

• كالياري × مونزا – الساعة 12:30 ظهرًا (AD SPORTS Premium 1)

• فيورنتينا × أتالانتا – الساعة 3:00 عصرًا (AD SPORTS Premium 1)

• إنتر ميلان × أودينيزي – الساعة 6:00 مساءً (AD SPORTS Premium 1)

• نابولي × ميلان – الساعة 8:45 مساءً (AD SPORTS Premium 1)

مباراة ودية دولية

• المغرب × أوغندا – الساعة 12:00 صباحًا (beIN Sports HD 6