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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كتاب عمره 132 عامًا يتنبأ بموعد عيد الفطر 2025 بدقة مذهلة.. تفاصيل

كتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية
كتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية
رنا أشرف

أثار موعد عيد الفطر لعام 2025 جدلًا واسعًا عبر المجالس والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن بعض الدول احتفلت به يوم الأحد، بينما حددت دول أخرى، من بينها مصر، يوم الإثنين 31 مارس أول أيام العيد.

 وسط هذا الجدل، برز الحديث عن كتاب نادر صدر قبل 132 عامًا يحمل تنبؤًا دقيقًا لموعد العيد في 2025، وهو كتاب “التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية” للمؤلف اللواء محمد مختار باشا المصري.

كتاب حسابي دقيق منذ 1893

صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عام 1893 عن المطبعة الأميرية، ويعد مرجعًا فريدًا في التوفيق بين التواريخ الهجرية والميلادية والقبطية. 

يحتوي الكتاب على جداول زمنية تمتد من السنة الأولى للهجرة حتى عام 1500 هجريًا، مع رصد دقيق لبداية الأشهر الهجرية وما يقابلها من التقاويم الأخرى، بالإضافة إلى أهم الأحداث التاريخية، خاصة الإسلامية والمصرية.

تنبؤ مطابق للحسابات الفلكية

وفقًا لما ورد في الكتاب، فإن شهر رمضان لعام 1446 هجريًا (2025 ميلاديًا) يبدأ في 1 مارس 2025، وهو ما يتطابق تمامًا مع الحسابات الفلكية الحديثة التي حددت بداية رمضان لهذا العام.

 هذا التطابق أثار دهشة الكثيرين، إذ يعكس الدقة التي اعتمدها المؤلف منذ أكثر من قرن.

تأكيد دار الإفتاء المصرية

من جهتها، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام عيد الفطر، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء السبت 29 مارس، وذلك وفقًا لما أكدته اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.


 

عيد الفطر التوفيقات الإلهامية التواريخ الهجرية اللواء محمد مختار باشا المصري شهر رمضان

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