إصابة مستوطنين إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ من اليمن

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة مستوطنين إسرائيليين أثناء توجههما إلى الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق جراء إطلاق الحوثيين صاروخ من اليمن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي صفارات الإنذار صباح اليوم في القدس المحتلة وتل أبيب وعدد من المدن والمواقع في وسط إسرائيل.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل نظام الإنذار المبكر في المناطق المتأثرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تم تفعيلها في مناطق مختلفة من البلاد بعد أن تم إطلاق صاروخ من اليمن.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منظومات الدفاع الإسرائيلية قامت بإطلاق صواريخ اعتراضية في محاولة لتدمير الصاروخ الذي أُطلق من اليمن قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية.

في وقت لاحق، ادعى سلاح الجو الإسرائيلي نجاحه في اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن قبل أن يتمكن من الوصول إلى الأجواء الإسرائيلية.