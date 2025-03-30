تكريم الأطفال حفظة القرآن الكريم بمسجد سعد بن معاذ في نزلة الأشطر

في أجواء روحانية مميزة، شهد مسجد سعد بن معاذ بقرية نزلة الأشطر بمحافظة الجيزة حفل تكريم الأطفال حفظة القرآن الكريم، وذلك تزامنًا مع نفحات شهر رمضان المبارك، بحضور كوكبة من علماء الأزهر الشريف وجموع أهالي القرية.

حضر الاحتفالية الشيخ حسن رجب أبو شوشة، أستاذ القراءات بالأزهر الشريف، والشيخ أحمد عبدالحليم، أستاذ القراءات بالأزهر الشريف، والشيخ سيد شلبي، خطيب مسجد المدينة المنورة بالكونيسة، والذين أشادوا بجهود الأطفال في حفظ كتاب الله، وأكدوا على دور القرآن الكريم في تنشئة جيل صالح يتحلى بالقيم والأخلاق الإسلامية.

وعبّر أهالي نزلة الأشطر عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تهدف إلى دعم وتشجيع الأطفال على حفظ القرآن، مشيرين إلى دورها في تعزيز الوعي الديني وترسيخ تعاليم الإسلام السمحة.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الأطفال المكرمين وسط فرحة غامرة من الحضور، مؤكدين استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز مكانة القرآن في قلوب الأجيال القادمة.