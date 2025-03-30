صدى البلد يرصد استعداد الأقباط لحضور صلوات تجنيز نيافة الأنبا باخوميوس

بدأ الأقباط، منذ قليل، في التوافد على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لحضور صلوات تجنيز نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بمشاركة عدد من الآباء المطارنة والأساقفة.

صلوات تجنيز الأنبا باخوميوس

وكانت أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن تفاصيل مراسم صلاة الجنازة للأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومرسى مطروح والخمس مدن الغربية. سيترأس البابا تواضروس الثاني، برفقة المطارنة والأساقفة، الصلاة اليوم الأحد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ستتبع ذلك مراسم تشييع ودفن تستمر حتى يوم الاثنين، حيث سيتم نقل الجثمان إلى دمنهور ثم إلى دير القديس مكاريوس السكندري.

وستقام صلاة الجنازة اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني. بعد الصلاة، سيتم نقل الجثمان إلى مدينة دمنهور للسماح لأقارب الراحل والمحبين بإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه في كنيسة مار مرقس الرسول حتى منتصف الليل.

وصباح يوم الاثنين، سيُقام القداس الإلهي من الساعة السادسة حتى التاسعة صباحًا. تعقب ذلك صلاة الجنازة الثانية في الساعة العاشرة صباحًا. بعدها، سيتم نقل الجثمان إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، حيث ستتم مراسم الدفن في تمام الساعة الثانية ظهرًا.