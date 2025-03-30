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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التذكرة بـ 10 جنيه .. مواعيد عمل الحدائق العامة في عيد الفطر وأسعارها

مواعيد الحدائق العامة في العيد
مواعيد الحدائق العامة في العيد
رشا عوني

يستعد الجميع لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك مع الأهل والأصدقاء، ويفضل البعض الخروج في الأعياد للتنزه بعيداً عن أجواء المنزل، ودوماً ما تكون الحدائق هي الاختيار الأول للكثير في الأعياد لقضاء وقت طويل مع الأسرة بالخارج، ولذلك يبحث الكثير من الآن عن مواعيد عمل الحدائق العامة في العيد لاختيار المكان المناسب لقضاء عطلة العيد .

تنسيق الحدائق العامة
مواعيد الحدائق العامة في العيد 

مواعيد عمل الحدائق العامة في عيد الفطر

وبمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك وإجازة العيد ، نقدم لكم في السطور التالية مواعيد عمل الحدائق العامة في العيد .

  • مواعيد دخول حديقة الأسماك من 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا طوال إجازة العيد، والتذاكر بقيمة 10 جنيهات للمصريين، و30 جنيهًا لغير المصريين.
  •  مواعيد دخول حديقة الأزهر من 9 صباحًا وحتى 10 ليلًا سعر التذكرة 40 جنيها للكبار و30 جنيها للأطفال.
  • سعر تذكرة الدخول للحديقة الدولية بـ15 جنيها، ومواعيدها من 9 صباحا وحتى 10 ليلًا.
  • مواعيد عمل حديقة الأسرة بمدينة نصر من 9 صباحًا وحتى 10 ليلًا، وسعر التذكرة 60 جنيها.
  • مواعيد دخول الحديقة اليابانية بحلوان، من 9 إلى 11 مساء، وسعر التذكرة تبدأ من 10 جنيهات والأطفال مجانا.
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  •  حديقة الحرية بالزمالك على النيل بجوار كوبرى قصر النيل، ومواعيدها من 9 صباحا وحتى 12 بعد منتف الليل، وسعر تذكرة الدخول 10 جنيهات.
الحدائق العامة المؤجرة للغير لا تخضع للضريبة العقارية .. فتوى قضائية - اليوم السابع
مواعيد الحدائق العامة

موعد عيد الفطر رسمياً

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ شوال لعام 1446 هجريًّا، بعد غروب شمس اليوم، وأعلنت تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن الإثنين هو أول أيام شهر شوال لعام 1446 هجريا.

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