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وزير الرياضة يشيد بإنجاز منتخب السلاح بعد تتويجه بذهبية كأس العالم بالمجر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يشيد بإنجاز منتخب السلاح بعد تتويجه بذهبية كأس العالم بالمجر

أشرف صبحي
أشرف صبحي
كريم عاطف

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر لسلاح السيف للرجال، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق ببطولة كأس العالم المقامة بالمجر، إثر فوزه على المنتخب المجري صاحب الأرض والمصنف الثالث عالميًا بنتيجة 45-37 في المباراة النهائية.

وأكد وزير الرياضة، أن هذا الفوز يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه أبطال مصر في رياضة السلاح، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل اللاعبين والجهاز الفني، ودعم الدولة المصرية للرياضات المختلفة؛ استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

كما هنأ المنتخب، بهذا الإنجاز الكبير الذي يعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

وشارك في هذا الإنجاز كل من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، ومازن العربي، حيث نجحوا في تحقيق سلسلة انتصارات مميزة، شملت التغلب على منتخب كوريا، المصنف الأول عالميًا وصاحب ذهبية أولمبياد باريس، في ربع النهائي، ثم الفوز على فرنسا في نصف النهائي، قبل حصد اللقب أمام المجر.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر لسلاح السيف سلاح السيف للرجال كأس العالم أولمبياد باريس

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