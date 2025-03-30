أمينة شلباية تثير الجدل بشأن تقاليد أكل الرنجة.. وتكشف اتيكيت تناولها

حرصت أمينة شلباية، خبيرة الاتيكيت على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، فيديو جديد لها كشفت من خلاله عن اتيكيت تناول الرنجة.

ويحرص كثير من الأشخاص مع حلول عيد الفطر المبارك، على تناول الرنجة حيث لا يخلو منها أي بيت في مصر خلال الاحتفال بأيام العيد.

أتيكيت أكل الرنجة

وهاجمت أمينة شلباية، من خلال حسابها الرسمي على الإنستجرام، الأشخاص الذين يتناولون الرنجة بأيديهم ووصفتها بأنها طريقة شعبية في الأكل و لا يصح تناولها بهذه الطريقة.

وعلقت أمينة شلباية على تناول الرنجة قائلة:"نحطها في طبق ونشمر الكمام ونغوص فيها بإيدينا.. والعيش على الترابيزة والبصل والليمون هذا الأمر مرفوض ولا يصح".

أضافت :" ريحة الإيدين صدقوني بنقعد 10 أيام على ما تروح.. والجو بيبقى متشبع برائحة الرنجة، وفي ناس بتحطها على جرايد قديمة، دي مش أكلة دي كابوس."

نصحت أمينة شلباية في الفيديو المتداول على السوشيال ميديا:" باستخدام أدوات المائدة مثل الشوكة و السكينة بدلًا من الأكل باليد، وتقديم الرنجة في أطباق مغطاة لمنع انتشار الرائحة، وتهوية المكان فور الانتهاء من الأكل."