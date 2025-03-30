سلسلة مطاعم شهيرة تهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى بدل الفطر

هنأت سلسلة مطاعم شهيرة، الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى بدلا عن عيد الفطر المبارك عن طريق الخطأ.

وشاركت الصفحة الرسمية لسلسلة المطاعم تهنئة، وكتبت: “أتمنى أن يكون يومكم مليئا بالفرح والامتنان عيد الأضحى المبارك لأصدقائك وعائلتك ”.

ويستعد الجميع لقضاء إجازة عيد الفطرالمبارك هذا الأسبوع ، والتي منحتها الحكومة بشكل رسمي لكل العاملين وكذلك القطاع الخاص بنفس عدد الأيام دون اختلاف بعد قرار وزير العمل بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة عيد الفطر 4 أيام .

إجازة عيد الفطر المبارك 2025

وبدأت إجازة عيد الفطر 2025 منذ يوم السبت 29 مارس، وتمتد إلى يوم الأربعاء 2 أبريل وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الذي أصدر قراراً لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارةالمحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر للقطع الخاص

وبعد الإعلان عن إجازة عيد الفطر للحكومة، أعلن وزير العمل قراره بـ إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، حيث تم اعتماد نفس القرار المماثل للحكومة، وتبدأ إجازة العيد للعاملين بالقطاع الخاص من السبت29 مارس إلى الثلاثاء 1 أبريل .ومدها إلى يوم 2 أبريل بقرار رسمي .

مد إجازة عيد الفطر يوم زيادة

وبعد استطلاع شهر شوال والإعلان عن موعد عيد الفطر يوم الأثنين الموافق 31 مارس، فبذلك تصبح إجازة عيد الفطر ممتدة إلى يوم الأربعاء 2 أبريل لكل القطاعات الحكومي والخاص والمدارس والجامعات .