مي سليم تهدي جمهورها أغنية "اتعلقت بيه" بمناسبة عيد الفطر

صدرت أحدث أغنيات النجمة مي سليم بعنوان "اتعلقت بيه" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ومنصة ساوند كلاود.

وتزامن طرحها مع حلول عيد الفطر السعيد حيث اختارت أن تُقدم لجمهورها عمل غنائي جديد ومختلف عليها.

عمل غنائي رومنسي - ايقاعي

جاءت أغنية "اتعلقت بيه" باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومنسي - ايقاعي، حيث جسدت الأغنية في موضوعها حالة "الوقوع" في الحب، وشرح تلك الحالة بأسلوب السهل الممتنع من حيث الكلمة البسيطة والقريبة من السمع. وجمع اللحن بين اللمستين الرومنسية والإيقاعية بأسلوب جديد ومختلف من حيث الجمل اللحنية التي تكاملت مع التوزيع الموسيقي.

صُورت على طريقة الكليب في اسطنبول

صُورت أغنية "اتعلقت بيه" على طريقة الفيديو كليب في مدينة اسطنبول - تركيا تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، وقام الكليب في فكرته الأساسية على "البيوتي شوتس" حيث ظهرت مي سليم بأربع لوكات مختلفة ومنوعة من حيث الأزياء والمكياج.

لوحات استعراضية - راقصة

يُعد فيديو كليب "اتعلقت بيه" من الكليبات الإستعراضية، حيث اللوحات الراقصة التي تناغمت مع روح الأغنية الإيقاعية، وقدمت مي سليم أداءاً استعراضياً مميزاً مقدمةً لمستها الخاصة بهذا النوع من الكليبات.

سعيدة بتقديم ستايل غنائي جديد

وأعربت مي سليم عن سعادتها بتقديم أغنية "اتعلقت بيه"، واصفةً اياها بالأغنية الجديدة والمختلفة عليها من حيث الموسيقى، اذ تُقدم هذا النوع الغنائي لأول مرة، متمنيةً أن تنال اعجاب الناس وأن تكون قد قدمت عمل غنائي جديد للجمهور، كما وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع فريق عمل الأغنية لأول مرة.

أغنية "اتعلقت بيه" من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.