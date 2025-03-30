رسميا بعد قرار الحكومة| موعد انتهاء إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

تسود حالة من البحث والاهتمام حول موعد انتهاء إجازة عيد الفطر لعام 2025، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عن نتائج رؤية هلال شهر شوال لعام 1446 هجريا، مشيرة إلى عدم ثبوت رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم السبت الموافق 29 مارس 2025.

وبناءا على ذلك، أكدت أن يوم الاثنين 31 مارس 2025 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين سيعتبر يوم الأحد 30 مارس هو المتمم لشهر رمضان.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

وفي هذا الصدد، أعلن مجلس الوزراء عن موعد انتهاء إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء المصرية بأن يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025 هو أول أيام العيد، ونتيجة لذلك، تم تمديد إجازة عيد الفطر لهذا العام.

وأوضح قرار رئيس الوزراء أن إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي ستنتهي يوم الأربعاء 2 إبريل 2025، وذلك بناءا على الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، حيث تم تحديد يوم الاثنين 31 مارس 2025 كأول أيام شهر شوال، مما يعني أن الإجازة التي بدأت يوم السبت 29 مارس 2025، ستستمر حتى يوم الأربعاء 2 إبريل 2025.

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الحكومي

وأكد قرار رئيس الوزراء أن إجازة عيد الفطر لعام 2025 ستكون في الفترة من يوم السبت 29 مارس حتى يوم الأربعاء 2 إبريل 2025، وتشمل الإجازة الرسمية المدفوعة الأجر الفئات التالية:

العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية.

العاملون في الهيئات العامة وشركات القطاع العام.

العاملون في شركات قطاع الأعمال العام، ووحدات الإدارة المحلية.

وقد قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي بدءا من يوم السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الأربعاء 2 إبريل 2025.

ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن جميع الموظفين يحق لهم الاستفادة من الإجازات الرسمية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف حسان- خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أنه من الممكن استدعاء بعض الموظفين للعمل في بعض الجهات الهامة، والتي لا يمكن تعطيلها خلال الإجازات الرسمية، بشرط أن يحصلوا على أجر مضاعف أو يوم بديل.

إجازة عيد الفطر 2025 للمدارس

وأعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف، عن منح إجازة رسمية للطلاب في جميع مدارس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر.

وقد بدأت الإجازة يوم السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الجمعة 4 إبريل 2025. ومن المقرر استئناف الدراسة يوم السبت 5 إبريل 2025.

إجازة عيد الفطر 2025 للمعاهد الأزهرية

وبتوجيه من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أعلن وكيل الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور محمد الضويني، عن منح طلاب المعاهد الأزهرية إجازة رسمية مشابهة. وبدأت الإجازة يوم السبت 29 مارس 2025، وستستمر حتى يوم الجمعة 4 إبريل 2025، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت 5 إبريل 2025.

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الخاص

وفيما يخص القطاع الخاص، أعلن وزير العمل محمد جبران عن تعديل مدة إجازة عيد الفطر لعام 2025، حيث ستبدأ الإجازة من يوم السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الأربعاء 2 إبريل 2025.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام 1446 هجريًا بعد غروب شمس يوم السبت 29 مارس 2025، وأعلنت أن نتائج الرؤية البصرية الشرعية لم تثبت رؤية الهلال، مما يعني أن يوم الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1446 هجريا.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قائلا: "لقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1446 هجريا".

الإجازات الرسمية خلال شهر أبريل 2025

وبناءا على ذلك، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1446 هجريا، بينما سيكون اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وتمتد إجازة عيد الفطر المبارك إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 إبريل 2025.

- يوم الأحد الموافق 1 أبريل 2025 يوافق إجازة ثالث أيام عيد الفطر.

- يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 هو إجازة عيد شم النسيم.

- يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 إجازة عيد تحرير سيناء.

والجدير بالذكر، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد نظم الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.

والقانون قرر فى مواده الحق فى الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات عارضة، ولكن بشروط.

فنصت المادة 52 من القانون أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.