قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
السعيدية تكرم حفظة القرآن بمشاركة 600 طفل وأهالي القرية بكفر سعد
الإعلان عن 300 فرصة عمل بدولة خليجية.. شروط التقديم والراتب الشهري
أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التعليم التكنولوجي على رأس أولويات الوزارة
العوضي عن فهد البطل:مسلسل الشارع الأول
قنبلة الموسم.. كابتن الأهلي السابق مصطفي يونس بتيشرت الزمالك
متى العودة للعمل؟ موعد انتهاء إجازة عيد الفطر بالبنوك
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
بسبب كلب.. القبض على صاحب مطعم شهير وآخرين في شارع جسر السويس
موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا
وزارة السياحة والآثار: غرفة عمليات لمتابعة المتاحف والمواقع الأثرية خلال عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رسميا بعد قرار الحكومة| موعد انتهاء إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي
إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي
ياسمين القصاص

 تسود حالة من البحث والاهتمام حول موعد انتهاء إجازة عيد الفطر لعام 2025، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عن نتائج رؤية هلال شهر شوال لعام 1446 هجريا، مشيرة إلى عدم ثبوت رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم السبت الموافق 29 مارس 2025. 

وبناءا على ذلك، أكدت أن يوم الاثنين 31 مارس 2025 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين سيعتبر يوم الأحد 30 مارس هو المتمم لشهر رمضان.

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

وفي هذا الصدد، أعلن مجلس الوزراء عن موعد انتهاء إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء المصرية بأن يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025 هو أول أيام العيد، ونتيجة لذلك، تم تمديد إجازة عيد الفطر لهذا العام.

وأوضح قرار رئيس الوزراء أن إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي ستنتهي يوم الأربعاء 2 إبريل 2025، وذلك بناءا على الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، حيث تم تحديد يوم الاثنين 31 مارس 2025 كأول أيام شهر شوال، مما يعني أن الإجازة التي بدأت يوم السبت 29 مارس 2025، ستستمر حتى يوم الأربعاء 2 إبريل 2025.

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الحكومي

وأكد قرار رئيس الوزراء أن إجازة عيد الفطر لعام 2025 ستكون في الفترة من يوم السبت 29 مارس حتى يوم الأربعاء 2 إبريل 2025، وتشمل الإجازة الرسمية المدفوعة الأجر الفئات التالية:

  • العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية.
  • العاملون في الهيئات العامة وشركات القطاع العام.
  • العاملون في شركات قطاع الأعمال العام، ووحدات الإدارة المحلية.

وقد قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي بدءا من يوم السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الأربعاء 2 إبريل 2025.

ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن جميع الموظفين يحق لهم الاستفادة من الإجازات الرسمية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف حسان- خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أنه من الممكن استدعاء بعض الموظفين للعمل في بعض الجهات الهامة، والتي لا يمكن تعطيلها خلال الإجازات الرسمية، بشرط أن يحصلوا على أجر مضاعف أو يوم بديل.

إجازة عيد الفطر 2025 للمدارس

وأعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف، عن منح إجازة رسمية للطلاب في جميع مدارس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر. 

وقد بدأت الإجازة يوم السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الجمعة 4 إبريل 2025. ومن المقرر استئناف الدراسة يوم السبت 5 إبريل 2025.

إجازة عيد الفطر 2025 للمعاهد الأزهرية

وبتوجيه من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أعلن وكيل الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور محمد الضويني، عن منح طلاب المعاهد الأزهرية إجازة رسمية مشابهة. وبدأت الإجازة يوم السبت 29 مارس 2025، وستستمر حتى يوم الجمعة 4 إبريل 2025، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت 5 إبريل 2025.

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الخاص

وفيما يخص القطاع الخاص، أعلن وزير العمل محمد جبران عن تعديل مدة إجازة عيد الفطر لعام 2025، حيث ستبدأ الإجازة من يوم السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الأربعاء 2 إبريل 2025.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام 1446 هجريًا بعد غروب شمس يوم السبت 29 مارس 2025، وأعلنت أن نتائج الرؤية البصرية الشرعية لم تثبت رؤية الهلال، مما يعني أن يوم الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1446 هجريا.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قائلا: "لقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1446 هجريا".

الإجازات الرسمية خلال شهر أبريل 2025

 وبناءا على ذلك، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1446 هجريا، بينما سيكون اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وتمتد إجازة عيد الفطر المبارك إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 إبريل 2025.

- يوم الأحد الموافق 1 أبريل 2025 يوافق إجازة ثالث أيام عيد الفطر.

- يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 هو إجازة عيد شم النسيم.

- يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 إجازة عيد تحرير سيناء.

والجدير بالذكر، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد نظم الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.

قانون العمل الموحد 010قانـون رقم 12 لسنة ‏2003‏م | PDF

والقانون قرر فى مواده الحق فى الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات عارضة، ولكن بشروط.

فنصت المادة 52 من القانون أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

عيد الفطر عيد الفطر 2025 إجازة عيد الفطر القطاع الحكومى الحكومة إجازة العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني ابو ريدة

قرار صارم من «أبو ريدة» بعد ظهور حسام حسن في برنامج مقالب.. والعميد يخرج عن صمته

ليلة القدر 2025

متى ظهرت علامات ليلة القدر 2025؟ إعجاز قرآني بالأدلة يوكد حدوثها في هذه الليلة

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة في رمضان

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة من رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة للفجر

أرشيفية

أول تعليق رسمي من السعودية على إغلاق فروع «بلبن» في المملكة

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

مرتضي منصور

أحمد مرتضى منصور يُجري جراحة ناجحة.. ووالده يوجّه رسالة مؤثرة

حسام والحضري

رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»

صورة ارشيفية

مأساة في النيل.. مصرع شاب وطفل في تصادم مروع بين معدية ولنش ببني سويف

ترشيحاتنا

إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان

خطيب المسجد النبوي: عيد الفطر والأضحى هبة إلهية جاء كلا منهما بعد ركن من أركان الإسلام

إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

خطيب المسجد الحرام: أنعم الله على بلاد الحرمين الشريفين بالأمن والعقيدة أصلها ثابت وفرعها في السماء

الصيام

أسافر إلى مصر وأصل قبل المغرب فهل أصوم أم أفطر؟ الأزهر للفتوى يجيب

بالصور

ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال أقل من سنة| اعرف السبب

ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال قبل سنة|اعرف السبب
ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال قبل سنة|اعرف السبب
ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال قبل سنة|اعرف السبب

في الخلاط والمشوية .. طرق مختلفة لعمل الرنجة اول يوم العيد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

السر فى الليمون .. نصائح لتجنب الإكثار من تناول الكحك

نصائح لتجنب الإكثار من تناول الكحك
نصائح لتجنب الإكثار من تناول الكحك
نصائح لتجنب الإكثار من تناول الكحك

تعرف على خطوات لتجنب أضرار الفسيخ

خطوات تجنب أضرار الفسيخ
خطوات تجنب أضرار الفسيخ
خطوات تجنب أضرار الفسيخ

فيديو

صورة من الفيديو

تحقيق عاجل| فيديو لشابين في حالة «زومبي» بسبب الاستروكس يثير الرعب في شبرا الخيمة.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد