شركات التأمين التجاري تسدد 40 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال العام 2024

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية لعملاء نشاط التأمين التجاري خلال العام 2024 بنسبة 26.3%.

وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري لتسجل 40 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 31 مليار جنيه خلال العام الماضي وفقا للرقابة المالية بنمو 26.3.

فيما سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 5 مليار جنيه خلال العام 2024، مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.9 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

التعويضات

وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري في أحدث تقارير لها عن الأنشطة المالية غير المصرفية أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 44.90 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه خلال العام 2023 بارتفاع 28%.

وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 21.4 مليار جنيه خلال العام 2024 مقابل 16.7 مليار جنيه خلال العام المقارن في العام 2023 بارتفاع 28%.

ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 23.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 18.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 27.9%.