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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الإثنين 31-3-2025

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
علياء فوزى

تستعرض "صدى البلد" سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 31 مارس 2025، أول أيام عيد الفطر المبارك.

أسعار اليورو في البنوك اليوم الإثنين

سعر اليورو في بنك أبوظبي الأول اليوم الإثنين

54.38 جنيه للشراء.
54.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

54.46 جنيه للشراء.
54.62 جنيه للبيع.
 سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين

54.23 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر اليوم الإثنين

54.23 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية اليوم الإثنين

54.23 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى اليوم الإثنين

54.23 جنيه للشراء.

54.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى اليوم الإثنين

54.26 جنيه للشراء.
54.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة اليوم الإثنين

54.23 جنيه للشراء.

54.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم الإثنين

54.23 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك تنمية الصادرات اليوم الإثنين

54.21 جنيه للشراء.

54.58 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الإثنين

 54.48جنيه للشراء 

أقل سعر لبيع اليورو اليوم الإثنين

54.58جنيه للبيع 

متوسط سعر بيع اليورو اليوم الإثنين

54.45جنيه للبيع 

سعر اليورو في الجمارك اليوم الإثنين

52.28 جنيه 

ويعد اليورو مفتاح التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويؤثر على السلع والخدمات من الآلات إلى المنتجات الاستهلاكية.  

وتؤثر التقلبات في أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على تكلفة الواردات الاوروبية في مصر. وتستخدم 19 دولة في الاتحاد الأوروبي اليورو وهو ثاني أكثر العملات تداولاً على مستوى العالم.

سعر اليورو اليوم الجنيه المصري البنك المركزي عيد الفطر اليوم الإثنين

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