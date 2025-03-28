أخر تحديث لسعر اليورو اليوم 28-3-2025

ثبت سعر اليورو أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 28-3-2025؛ داخل السوق الرسمية بالتزام مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

كان البنك المركزي المصري قد عطل العمل في البنوك مساء أمس الخميس؛ تمهيدا لبدء اجازة عيد الفطر المبارك مع مواعيد الراحة الاسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي.

بلغ متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 54.49 جنيها للشراء و 54.6 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر

وسجل أقل سعر يورو أمام الجنيه 54.42 جنيه للشراء و 54.64 جنيه للبيع في بنك البركة.

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه 54.43 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع في بنوك" الأهلي المصري ومصر، و التجاري الدولي CIB".

وصل سعر اليورو أمام الجنيه 54.44 جنيه للشراء و 54.65 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه 54.48 جنيه للشراء و54.66 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية.

أعلي سعر

وصل أعلي سعر يورو مقابل الجنيه 54.49 جنيه للشراء و54.69 جنيه للبيع في مصرف أبوظبى الاسلامى.