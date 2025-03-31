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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

400 ألف شقة جاهزة للحجز بعد العيد.. تفاصيل أكبر طرح سكني للمواطنين

400 ألف شقة جاهزة للحجز بعد العيد| تفاصيل أكبر طرح سكني
400 ألف شقة جاهزة للحجز بعد العيد| تفاصيل أكبر طرح سكني
ياسمين القصاص

تعمل الحكومة على تعزيز الجهود التنموية عبر طرح وحدات سكنية جديدة، مقدمة فرصا مثالية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، ويأتي ذلك كجزء من خطة وزارة الإسكان والمرافق لتنفيذ أكبر مشروع من نوعه عقب عيد الفطر المبارك. 

وتهدف الدولة بذلك إلى توفير سكن ميسر يلبي احتياجات جميع الفئات الاجتماعية مع ضمان تحقيق تنمية عمرانية مستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.

تفاصيل الطرح السكني الأكبر 

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق أضخم طرح للوحدات السكنية في تاريخ الوزارة، حيث يتضمن الطرح الجديد 400 ألف وحدة سكنية. 

ويأتي هذا الطرح في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين بمختلف فئاتهم الاجتماعية، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأكدت وزارة الإسكان أن الطرح الجديد يشمل وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع، بدءا من محدودي الدخل وصولا إلى الإسكان الفاخر، ويهدف هذا الطرح إلى توفير حلول سكنية متكاملة، مع بنية تحتية حديثة وخدمات أساسية تضمن للمواطنين حياة كريمة ومستوى معيشي متميز.

وتأتي هذه الخطوة لتواكب خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تضم الوحدات السكنية المعلن عنها العديد من المشاريع المتميزة التي توفر مساحات متنوعة لتلبية احتياجات جميع المواطنين.

115 ألف وحدة بمبادرة "سكن لكل المصريين"

وفي إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 115 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 

وسيتم توزيع هذه الوحدات على عدة محافظات ومدن جديدة، وذلك وفق جدول زمني محدد يبدأ في 15 مايو 2025، حيث سيتم طرح كراسات الشروط للإسكان المتوسط، يليه طرح كراسات الشروط للإسكان لمحدودي الدخل في 1 يوليو 2025.

وتتضمن المبادرة تقديم وحدات سكنية بأسعار مدعمة، مع تسهيلات في السداد من خلال التمويل العقاري الميسر، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة.

تفاصيل طرح 261 ألف وحدة إضافية 

ولم تتوقف وزارة الإسكان عند طرح الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل فقط، بل أكدت أيضا أنها ستطرح 261،253 وحدة سكنية إضافية عبر بنك التعمير والإسكان، وسيتم توزيع هذه الوحدات على مراحل وفق الجدول التالي:

  • 15 أبريل 2025: طرح 35.088 وحدة.
  • 15 يوليو 2025: طرح 59.510 وحدة.
  • 15 أكتوبر 2025: طرح 59.687 وحدة.
  • 15 يناير 2026: طرح 58.312 وحدة.
  • 15 أبريل 2026: طرح 48.656 وحدة.

مشروع "ديارنا"

ومن ضمن الطروحات المهمة التي أعلن عنها، يأتي مشروع "ديارنا" الذي يتضمن 60 ألف وحدة سكنية، موزعة على 23 مدينة جديدة. 

وتتميز هذه الوحدات بمساحات تتراوح بين 105 إلى 153 مترا مربعا، مع تشطيبات متكاملة ومرافق حديثة تواكب التطور العمراني، مما يضمن بيئة سكنية متكاملة توفر الراحة والأمان للسكان.

مشروع "ظلال"

ولا يتوقف الطرح السكني عند هذا الحد، حيث يتضمن أيضًا مشروع "ظلال" الذي يخص الإسكان الفاخر، حيث يتم طرح 40 ألف وحدة سكنية في 17 مدينة جديدة. تتراوح مساحات هذه الوحدات بين 115 و160 مترا مربعا، ويتميز المشروع بتصميمات عصرية، بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة تلبي احتياجات الفئات الساعية للحصول على مستوى سكني راقٍ.

 جدير بالذكر، أن هذا الطرح السكني الأضخم في تاريخ وزارة الإسكان يعد خطوة كبيرة نحو توفير حلول سكنية متكاملة للمواطنين في مختلف الفئات الاجتماعية. 

مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة سكنية مريحة ومستدامة تواكب خطط التنمية العمرانية المستدامة وتلبي احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء مصر.

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