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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو سلامة سيكو سيكو: أحلى فيلم كوميدي من سنين

عمرو سلامة يشيد بفيلم “سيكو سيكو”: أحلى فيلم كوميدي من سنين
عمرو سلامة يشيد بفيلم “سيكو سيكو”: أحلى فيلم كوميدي من سنين
علا محمد

أشاد المخرج عمرو سلامة بفيلم سيكو سيكو، واصفًا إياه بأنه أحلى فيلم كوميدي من سنين، وأثنى سلامة، في منشور عبر حسابه الشخصي، على أداء بطل الفيلم عمر المهندس، معتبرًا أن عمله كان “رهيبًا”، كما أشاد بكتابة محمد الدباح، واصفًا السيناريو بأنه “خطير”.

وأضاف عمرو سلامة عبر «فيس بوك» أن كل عناصر الفيلم معمولة صح، معتبرًا أنه دليل واضح على ولادة جيل جديد من النجوم الذين سيصبحون سوبر ستارز في المستقبل كما أعرب عن تفاؤله بأن يحقق الفيلم إيرادات مفاجئة، مؤكدًا أنه استمتع بمشاهدته للغاية.


جدير بالذكر ان فيلم "سيكو سيكو"بدأ عرضه اليوم في موسم عيد الفطر السينمائي، ويشارك في بطولته عصام عمر وطه الدسوقي وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

المخرج عمرو سلامة بفيلم سيكو سيكو فيلم كوميدي عمر المهندس محمد الدباح

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