تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر وتحذيرات الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك من يوم السبت 29 مارس 2025 إلى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

ومتوقع أن يسود خلال هذه الفترة طقس مائل للحرارة الى حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة

درجات الحرارة العظمى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى (26) - (29) درجة

وجنوب البلاد (30) - (35) درجة

درجات الحرارة الصغرى على أغلب الأنحاء (14 (18) درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة



شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء يوم الثلاثاء 01 ابريل قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

النصائح والإرشادات

عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خاصة في فترات الليل، القيادة بهدوء على الطرق أثناء وجود الشبورة المائية أو الأتربة والرمال المثارة.

الأجواء تسمح بممارسة كل الأنشطة البحرية.

متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يومياً.