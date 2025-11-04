قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سفارة مصر بطوكيو: زيارة الأميرة اليابانية "أكيكو" لمصر وحضورها حفل افتتاح المتحف الكبير يؤكد عمق العلاقات

زيارة الأميرة أكيكو ميكاسا لمصر
زيارة الأميرة أكيكو ميكاسا لمصر
أ ش أ

أكدت سفارة مصر بطوكيو أن زيارة الأميرة أكيكو ميكاسا لمصر وحضورها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تعد فرصة عظيمة وسانحة للتأكيد على عمق علاقات الصداقة والتعاون طويلة الأمد بين اليابان ومصر.


وذكرت السفارة اليوم /الثلاثاء/ أن زيارة الأميرة أكيكو ميكاسا التى استمرت لمدة خمسة أيام هى الأولى من نوعها لها لمصر.


وأضافت أن الأميرة قامت بزيارة عدة مناطق مختلفة في القاهرة، بما في ذلك، المتحف المصري الكبير (GEM)، ودار الأوبرا المصرية، التي تم بناؤها من خلال التعاون مع اليابان، والمدارس المصرية – اليابانية، حيث قامت بتعميق أواصر الصداقة مع الشعب المصري. 


وأشارت سفارة مصر بطوكيو إلى أنه ومنذ بداية الشروع في بناء المتحف المصري الكبير، وحتى اكتماله، وعلى مدى ما يقرب من عشرين عام تقريبًا، تعاونت اليابان مع مصر، وعملا معًا يدًا بيد من أجل إحراز تقدم في هذا المشروع العملاق. 


وخلال حفل الافتتاح، أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن امتنانه وتقديره تجاه هذا التعاون بشكلٍ خاص، قائلًا: "ولا ننسى الدعم الكبير.. الذي قدمته دولة اليابان الصديقة.. لصالح هذا المشروع الحضاري العملاق". 
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي سفارة مصر بطوكيو زيارة الأميرة أكيكو ميكاسا لمصر حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الأميرة أكيكو ميكاسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

