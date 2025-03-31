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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي البحوث يطلق الإصدار الثالث من مبادرة أجيال لتنمية قدرات الشباب صيف 2025

قومي البحوث
قومي البحوث
أ ش أ

أعلن المركز القومي للبحوث عن إطلاق الإصدار الثالث من مبادرة "أجيال" لتنمية قدرات الشباب خلال صيف 2025، تحت شعار "باحث مبتكر" وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 


وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي في بيان أصدره اليوم حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تسهم في إعداد جيل جديد من الباحثين المبتكرين، مشيرًا إلى أن مبادرة "أجيال" تأتي في إطار تعزيز البحث العلمي وتشجيع الإبداع والابتكار لدى الطلاب والخريجين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء كوادر علمية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.


من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أن المبادرة تندرج ضمن استراتيجية المركز لتطوير الكوادر العلمية وربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية، مؤكدًا أن البرنامج يسهم في تعزيز التفكير الابتكاري لدى الشباب وإعدادهم لتقديم حلول علمية للتحديات المختلفة.


وأشارت الدكتورة هبة الرفاعي، منسق المبادرة، إلى أن الإصدار الثالث يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الطلاب والخريجين، مع التركيز على تطوير مهارات البحث العلمي والابتكار من خلال برامج تدريبية متكاملة تشمل ورش عمل، وتدريبًا عمليًا، وإشرافًا مباشرًا من كبار الباحثين. كما تهدف المبادرة إلى دعم الأفكار الإبداعية والمشروعات البحثية الناشئة، بما يسهم في تطوير المنظومة البحثية وتحقيق رؤية مصر 2030.


وذكرت أن مبادرة "أجيال" انطلقت في صيف 2023، حيث استفاد منها 200 طالب وخريج، وتوسعت في 2024 لتشمل 300 مشارك، مع دعم مشاريع التخرج المدرجة ضمن أعمال المبادرة.

تحقيق رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة المركز القومي للبحوث مبادرة أجيال

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