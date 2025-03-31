مفاجأة بحالة الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك.. فما هي؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 31 مارس 2025 "أول أيام عيد الفطر"، على محافظات ومدن مصر.



حالة طقس عيد الفطر



وأوضحت هيئة الأرصاد حالة طقس أول أيام عيد الفطر، حيث يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفي الصباح الباكر، وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة فى القاهرة الكبرى 30 درجة.



طقس عيد الفطر



وتوقعت الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين “أول أيام عيد الفطر”، متوقعة نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد والسواحل الشرقية ووسط سيناء، التي تؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد.

وأضافت بوجود فرص أمطار خفيفة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.



الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين



بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



بيان درجات الحرارة



وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم :

القاهرة

العظمى 30 درجة

الصغرى 18

الإسكندرية

العظمى 30

الصغرى 16

مطروح

العظمى 31 درجة

الصغرى 16

سوهاج

العظمى 33 درجة

الصغرى 15

قنا

العظمى 35 درجة

الصغرى 18

أسوان

العظمى 36 درجة

الصغرى 19 درجة