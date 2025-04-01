مفاجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

يعتبر الترمس من أشهر تسالي عيد الفطر المبارك، فتحرص العديد من ربات المنزل على تحضيره وتقديمه لأفراد أسرتها وضيوفها خلال الاحتفال بـ عيد الفطر.

الترمس من البقوليات التي تنتمي إلى نفس عائلة الفول السوداني، يُزرع في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودول أمريكا الجنوبية مثل تشيلي، يمكن تناول الترمس كوجبة خفيفة صحية أو مقبلات قبل الوجبات أو كـ تسالي خلال الأحتفال بالعيد.

نظرًا لأن الترمس ينتمي إلى نفس عائلة الفول السوداني ، فهناك خطر متزايد لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني أو حتى حساسية الصويا للإصابة أيضًا بحساسية الترمس.

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