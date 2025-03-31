الحكومة الألمانية: نراقب بقلق بالغ التصعيد الجديد في غزة

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها العميق من التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة، مؤكدة أن الوضع الحالي يتسبب في معاناة كبيرة للمدنيين.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن "عدد الضحايا المدنيين في غزة أصبح كبيراً جداً، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر"، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية من أجل وقف العنف.

وأكد متحدث الحكومة الألمانية على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوسيعها لتلبية احتياجات السكان المتضررين.

وأكد أن تقديم الدعم الإنساني يعد أولوية قصوى، ويجب أن يتم بشكل عاجل ودون عوائق.