لتهنئتهم بعيد الفطر.. محافظ بورسعيد يزور دار تحسين الصحة و الفتيات القاصرات

زار اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، جمعية تحسين الصحة ودار المسنين، ودار الفتيات القاصرات، وذلك لتقديم التهنئة لنزلاء الدور من السيدات المسنات و الأطفال الأيتام ، بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير المساعد، و المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية

محافظ بورسعيد يزور دار " تحسين الصحة و دار الفتيات القاصرات ويقدم التهنئة لنزلاء الدور

وقدم " محافظ بورسعيد " التهنئة لجميع الفتيات القاصرات داخل الجمعية، وللأمهات بدار المسنين، كما شاركهم محافظ بورسعيد الإفطار في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك ، معربا عن سعادته لمشاركتهم أول أيام عيد الفطر المبارك،

وحرص المحافظ على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على نزلاء الدور ، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة والبهجة.

ووجه " المحافظ " مسئولي الدار ومديرية التضامن الاجتماعي، بضرورة ظهور الدور في أبهى صورة لها طوال الوقت وتلبية كافة مطالب النزلاء، وكذلك تشجيع جميع الأطفال علي ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة، مؤكدٱ على تقديم كافة الدعم لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال والفتيات القاصرات والمسنات النزلاء وتحسين معيشتهم.