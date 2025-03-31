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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فابريزيو رومانو: ليفربول في مأزق بسبب صلاح وفان دايك

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، عن آخر المستجدات بشأن مستقبل النجمين محمد صلاح وفيرجيل فان دايك مع ليفربول، وذلك مع اقتراب انتهاء عقديهما بنهاية الموسم الجاري.

وفي حديثه لشبكة "GIVEMESPORT"، أكد رومانو أن المدافع الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد وافق بالفعل على الانضمام إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف فور انتهاء عقده مع ليفربول.

ويواجه النادي الإنجليزي تحديات كبيرة مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية، حيث ينتهي عقد ثلاثة من نجومه الأساسيين: محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وألكسندر-أرنولد، وتسعى إدارة الريدز جاهدةً لإقناعهم بتجديد عقودهم.

وتزداد مخاوف جماهير ليفربول مع اقتراب الصيف، خاصةً بعدما حسم ألكسندر-أرنولد موقفه بالرحيل إلى ريال مدريد، مما يشكل ضربة قوية للفريق، لا سيما أنه سيغادر مجانًا دون أي عائد مالي للنادي.

وحول تأثير رحيل ألكسندر-أرنولد على قرارات صلاح وفان دايك، أوضح رومانو أن الثنائي يتفاوضان بشكل مستقل، ولن يكون لقرار المدافع الإنجليزي أي تأثير على موقفهما.

ويُدرك ليفربول أن خسارة ثلاثة من أبرز نجومه قد تُعقد بداية الموسم المقبل، لذا يبذل النادي أقصى جهوده لضمان بقاء صلاح وفان دايك، ومع تقدمهما في العمر، يُرجح أن يكون عقدهما القادم هو الأخير في مسيرتهما الاحترافية، مما يدفعهما للتريث قبل اتخاذ قرارهما النهائي بشأن المستقبل.

محمد صلاح صلاح فان دايك ليفربول أرنولد

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