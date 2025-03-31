أفضل أماكن خروج في عيد الفطر 2025.. التذكرة تبدأ من 10 جنيهات

بالتزامن مع حلول أول أيام عيد الفطر 2025، يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن خروج في عيد الفطر 2025 بأسعار اقتصادية، من أجل قضاء وقت ممتع ومميز مع الأهل والأصدقاء.



أماكن خروج في عيد الفطر



هناك العيدي من الحدائق التي تبدأ من 10 جنيهات، كما يلي:

1-حديقة النيل بالمعادي.

2-حديقة الحرية بالزمالك.

3-الحديقة اليابانية بحلوان.

4-حديقة أم كلثوم بالمنيل.

5-حديقة الفسطاط بمصر القديمة.

6-الحديقة الدولية بمدينة نصر.

7- حديقة الأسماك.

حدائق تبدأ من 20 جنيهًا

1- حديقة "الطفلط في مدينة نصر:

- تعد حديقة الطفل بمدينة نصر من الأماكن المميزة للاستمتاع بعيد الفطر المبارك، حيث يبلغ سعر التذكرة 20 جنيها.

2- حديقة العبور في الزمالك:

- يبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيها فقط، وتقع في حي الزمالك وأمام حديقة الأسماك مباشرة.

3-حديقة الفنون في المنيل:

- سعر تذكرة 20 جنيهًا للكبار و10 للأطفال.

4-حديقة الأزهر بارك

- تضم مساحات خضراء واسعة ومرافق متنوعة، وسعر التذكرة 40 جنيهًا للكبار و30 للأطفال.

5- حديقة "سفاري بارك" بالمهندسين:

- تعد من الأماكن الممتعة للتنزه في العيد، ويبلغ سعر تذكرتها 30 جنيها.