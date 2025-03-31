بايرن ميونخ يرفض تمديد عقد توماس مولر.. تفاصيل

أفادت تقارير صحفية، أن نادي بايرن ميونخ يرفض تمديد عقد توماس مولر، الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي، لموسم آخر.

وينتهي عقد مولر، البالغ من العمر 35 عامًا، في يونيو، وقد أفادت كل من صحيفتي سبورت بيلد وكيكر أن بايرن يُفضّل الاحتفاظ براتبه الكبير على عرض عقد جديد عليه.

وظهر مولر لأول مرة مع بايرن تحت قيادة يورجن كلينسمان في عام 2008، وحقق انطلاقته مع لويس فان غال في الموسم التالي، ومنذ ذلك الحين، شارك في أكبر عدد من المباريات مع النادي، حيث بلغ 742 مباراة في جميع المسابقات (وسجل 247 هدفًا)، بما في ذلك كأس السوبر وبطولة العالم للأندية.

وواصل مسيرته محققًا رقمًا قياسيًا بفوزه بـ 12 لقبًا في الدوري الألماني، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، وقد يفوز بالمزيد لأن بايرن يتقدم على باير ليفركوزن بفارق ست نقاط مع تبقي سبع مباريات، ويواجه إنتر ميلان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وتستضيف ميونيخ النهائي في مايو.

ومولر، الذي انضم إلى فريق الشباب في بايرن عام ٢٠٠٠، يُضيف خبرةً وذكاءً واسعين للفريق، لكن مشاركته في المباريات كانت محدودة، من أصل ٢٣ مباراة له في الدوري الألماني، شارك ١٥ بديلاً هذا الموسم. والأمر مشابه في دوري أبطال أوروبا، حيث بدأ أساسياً ثلاث مرات فقط من أصل ١٠ مباريات. وإذا شارك، فغالباً ما يكون في الدقائق الأخيرة فقط. في نهاية الأسبوع الماضي، شارك كبديل في الدقيقة ٨٥ ضد سانت باولي، وفي الدقيقة ٨٧ ضد شتوتغارت الشهر الماضي.

وأفادت صحيفة سبورت بيلد بأن ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، أبلغ ممثلي اللاعب قبل أسبوعين أن النادي قرر عدم تجديد عقده، على عكس العقود الجديدة لزملائه في الفريق مانويل نوير، وألفونسو ديفيز، وجمال موسيالا، وجوشوا كيميش، والتي أُعلن عنها مؤخراً.

وأفادت التقارير بأن مولر يرغب في اللعب لموسم آخر.

وقد يختار بايرن تمديد عقد اللاعب لفترة قصيرة ليتمكن من المشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة هذا الصيف، لكن من المرجح أن يكتفي مولر بـ 13 لقبًا فقط في الدوري الألماني.

واعتزل مولر اللعب الدولي بعد بطولة أوروبا العام الماضي، بعد أن خاض 131 مباراة مع ألمانيا، وارتدى الرقم 13 مع ألمانيا، وكان دائمًا ما يقول إنه رقم حظه.