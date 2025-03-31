في أول أيام العيد.. السيطرة على حريق في مطعم وكافيه شهير بالمقطم

اندلع حريق، في مطعم وكافيه شهير بمنطقة المقطم، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية على الفور للسيطرة على النيران.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا عن نشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنعت امتداد النيران إلى العقارات والمحال المجاورة

وتم تحرير محضر بالواقعة، ويجري رجال المباحث الاستماع إلى أقوال الشهود وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحريق.