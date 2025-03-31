محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء دار الرحمة لرعاية الفتيات والحضانة الإيوائية

قام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأثنين، بمشاركة أطفال دار الرحمة لرعاية البنين والفتيات والحضانة الإيوائية وجبة الإفطار، والاحتفال معهم وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، بنادي وشاطئ الفيروز بطريق عمارة السياحي.





وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وعدد من وكلاء الوزارة مديري المديريات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



وعقب تناول وجبة الإفطار، قدم المحافظ العيدية والحلوى والشكولاتة للأطفال المتواجدين.



وأكد "أكرم" على ضرورة توفير كافة احتياجاتهم، وإدخال السرور عليهم، خاصة في أيام العيد، وأيضًا حرص على قضاء وقت طويل معهم ومشاركتهم احتفالهم بالعيد.

وأشارت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد وجه بتنظيم يوم ترفيهي للأطفال، بشاطئ ونادي الفيروز على بحيرة التمساح، وتلبية كافة طلباتهم بشكل عاجل وفوري.