سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه بالبنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية استقرارًا اليوم، الثلاثاء 1-4-2025، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

‎وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بعض البنوك كالتالي:

‎سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري.

‎13.75 جنيه للشراء.

‎13.79 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلى المصرى

13.73 جنيه للشراء.

‎ 13.77 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر

13.73 جنيه للشراء.

‎ 13.77 جنيه للبيع

‎سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية

13.73 جنيه للشراء.

13.77 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

‎ 13.76 جنيه للشراء

13.79 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

‎ 14.46 جنيه للشراء

13.77 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي فى بنك قناة السويس

13.72 جنيه للشراء

13.77 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء

13.76 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء

13.77 جنيه للبيع

متوسط سعر بيع الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء

13.76 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في الجمارك اليوم الثلاثاء

13.70 جنيه للبيع