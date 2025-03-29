سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29-3-2025

شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية استقرارًا اليوم، السبت 29-3-2025،

‎وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بعض البنوك كالتالي:

‎سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري.

‎13.74 جنيه للشراء.

‎13.78 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلى المصرى

13.73 جنيه للشراء.

‎ 13.77 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر

13.73 جنيه للشراء.

‎ 13.77 جنيه للبيع

آخر تحديث لـ سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 29 مارس آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم السبت 29-3-2025

‎سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية

13.73 جنيه للشراء.

13.77 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

‎ 13.76 جنيه للشراء

13.79 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

‎ 14.46 جنيه للشراء

13.77 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي فى بنك قناة السويس

13.72 جنيه للشراء

13.77 جنيه للبيع