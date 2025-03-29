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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29-3-2025

درهم
درهم
علياء فوزى

شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية استقرارًا اليوم، السبت 29-3-2025،

‎وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بعض البنوك كالتالي:

‎سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري.

‎13.74 جنيه للشراء.

‎13.78 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلى المصرى

13.73 جنيه للشراء.

‎ 13.77 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر

13.73 جنيه للشراء.

‎ 13.77 جنيه للبيع

‎سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية

13.73 جنيه للشراء.

13.77 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

‎ 13.76 جنيه للشراء

13.79  جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

‎ 14.46 جنيه للشراء

13.77 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي فى بنك قناة السويس

13.72 جنيه للشراء

13.77 جنيه للبيع

سعر الدرهم الدرهم الإماراتي الدرهم البنوك المركزي

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