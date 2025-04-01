رامي صبرى يتألق فى حفل عيد الفطر ببورسعيد.. ويقدم الحب عيبنا للمرة الأولى

حقق حفل المطرب رامي صبري، الذي أقيم فى أولى أيام عيد الفطر ببورسعيد، حضورا جماهيريا ضخما من الأسر والشباب، من مختلف محافظات الجمهورية .

بدأ الحفل باستقبال حافل من الجمهور ل رامي صبري ، حيث رددوا بشكل جماعي ميديلي لأغانيه الطربية المميزة، قبيل صعوده على خشبة المسرح.

حيث افتتح رامي صبري، الحفل بأغنية استعراضية خطفت أنظار الجميع.

كما قدم رامي عددا كبيرا من أغانية الطربية والرومانسية المميزة التي تبادل تقديم معظمها بمشاركة الجمهور وسط أجواء من البهجة.

كما قدم تلبية لرغبات الجمهور أغاني الفرصة التانية وكداب وحبيبي الاولاني بالإضافة إلى "الحب عيبنا" للمرة الأولي والتي سبق وان قدمها ضمن السياق الدرامي لمسلسل "ونقابل حبيب" بطولة النجوم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وتصدرت تريند مواقع والتواصل الاجتماعي بمجرد عرضها.

أغنية "الحب عيبنا" تعد بصمة مميزة لرامي صبري خلال الموسم الرمضاني وهي كلمات كريم فهمي أحد أبطال العمل ولحن عمرو الشاذلى.

أحدث أغانى رامي صبري

وطرح الثنائي رامي صبرى وتامر حسني ديو «فعلا مبيتنسيش» من خلال الصفحة الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

الأغنية من كلمات الشاعر عمرو تيام وهى من ألحان شادي حسن وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل وآخرجها تامر حسني

أغاني رامي صبري

واحتفل الفنان رامي صبري بتخطي أغنيته الشهيرة “يمكن خير” حاجز ال٣٧٠ مليون مشاهدة على جميع المنصات ، بعد طرحها بعام واحد.

ونشر رامي صبري أرقام المشاهدات على جميع المنصات الموسيقية عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري.

كما أطلق المطرب رامي صبري ألبومه الجديد “أنا جامد كده كده”، الذي يضم أغاني “أنا جامد كده كده” من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري، وتوزيع جلال الحمداوي وأغنية “كداب” كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري وأغنية على بالي كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري وتوزيع محمد يسي.

ويضم الألبوم أغاني “فيها أيه” كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي وأغنية “كنا معدين” كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وأغنية ما بتحصليش كتير من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

حفل رامي صبري

حفل رامي صبري

حفل رامي صبري

حفل رامي صبري

حفل رامي صبري

حفل رامي صبري

حفل رامي صبري