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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تموين قنا: المخابز البلدية تعمل بكامل طاقتها في ثاني أيام العيد

أرشيفية
أرشيفية
محمد صبيح

تابعت مديرية تموين قنا، برئاسة حسن القط وكيل وزارة التموين ، عددا من المخابز البلدية ومحطات الوقود والمنشآت التموينية داخل نطاق محافظة قنا. 

وذلك في اطار توجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا ، بضرورة  متابعة عمل المخابز البلدية والمنشآت التموينيه وتوفير الخبز المدعم للمواطنين ومراقبة الأسواق والعمل علي  توفير السلع الغذائية الأساسية خلال ايام عيد الفطر المبارك.

وشملت المتابعة المرور  على المخابز البلدية والمخابز السياحية للتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز واستمرار عمل المخابز خلال ثاني ايام عيد الفطر والتأكد من جودة ووزن الخبز ومتابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية بكميات مناسبة، والتأكد من كفاية رصيد إسطوانات البوتاجاز لمواجهة الطلب عليها خلال أيام عيد الفطر المبارك  الي جانب متابعة الاسواق والمجمعات الاستهلاكية.

وأفادت إدارة تموين نقاده، أنه تم المرور على المخابز التابعة للإدارة وقد أسفرت نتيجة المرور عن الآتي: تقريران إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتقرير عدم نظافة أدوات العجين.

وأفادت إدارة تموين مركز قنا، أنه تم المرور علي المخابز البلدية ومحطات الوقود واكدت الإدارة إنتظام العمل وتوافر أرصدة المواد البترولية.

كما أفادت إدارة تموين أبو تشت ، أنه تم تحرير عدد ٣ محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير وتحرير عدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف ( القط )  أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالادارات تتابع علي مدار اليوم  وترصد شكاوي واستفسارات المواطنين وتتابع توافر السلع وانتظام كافة الانشطة التموينية وتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها
واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها .

وقال وكيل وزارة التموين أن الحالة التموينيه مستقره بمحافظة قنا ولا توجد اختناقات أو معوقات وان المديريه مستمره في الرقابه خلال أيام عيد الفطر المبارك.

مديرية تموين قنا المخابز البلدية محطات الوقود قنا

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