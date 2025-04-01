البنك الأفريقي للتصدير ومؤسسة إعادة التأمين يطلقان تحالف السندات عبر الأفريقية

أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) والمؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين تحالف السندات عبر الأفريقية، وهي مبادرة تحويلية تهدف إلى سد فجوة القدرة التأمينية وتمكين المقاولين الأفارقة من تأمين المزيد من مشاريع البناء والمشتريات مع تعزيز التجارة عبر الحدود وتعزيز حركة السلع والاستثمار عبر إفريقيا.



من خلال توفير آليات فعالة لضمان التبادل، يتوقع أن يسهم المشروع المشترك بين أفريكسيم بنك والمؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين في تقليص الحواجز التجارية، وتقليل التكاليف، وزيادة الكفاءة في حركة السلع عبر إفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، سيساهم تحالف السندات الأفريقية في تعزيز التجارة العابر للحدود ونمو قطاع التأمين التجاري على صعيد القارة، وذلك ضمن الإطار التحولي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات في 54 دولة.

ومن خلال تسهيل التجارة السلسة، ستعزز هذه المبادرة قطاع التأمين التجاري، مما يسهل على الشركات العمل بثقة مع الحد من المخاطر المالية.



خلال حفل الإطلاق، أكدت فيرونيكا إم ندوفا، الأمينة العامة لمجموعة شرق إفريقيا، أن "مجموعة شرق إفريقيا ملتزمة منذ زمن طويل بتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية.

في الواقع، فإن ركيزتي التأسيس لدينا هما الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. يتماشى إنشاء 'تحالف السندات عبر الأفريقية' بشكل سلس مع برنامج التكامل الإقليمي الذي يهدف إلى تعزيز التجارة عبر الحدود، وتقليص تكاليف التجارة، وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء القارة من خلال أنظمة تجارية مبسطة".



توجد في أفريقيا حوالي 110 حدود، حيث تعتمد 16 دولة غير ساحلية على إجراءات تجارية معقدة ومكلفة.

ووفقًا للبنك الأفريقي للتنمية، تتجاوز رسوم النقل في بعض الحالات قيمة السلع التي يتم تداولها.

ومع "تحالف السندات الأفريقية"، يمكن للتجار نقل البضائع من كيب تاون إلى القاهرة باستخدام سند عبور واحد، مما يقلل بشكل كبير من التأخيرات ويخفض تكاليف التجارة.

ويعزز هذا الحل التحويلي كفاءة سلاسل التوريد الأفريقية، مع ضمان حصول السلطات الجمركية على إيرادات مضمونة في حال حدوث انتهاكات إجرائية.



ويستند إنشاء "تحالف السندات الأفريقية" إلى عقود من الجهود الرامية لتعزيز التجارة البينية الأفريقية من خلال المؤسسات المالية والتأمينية الرئيسية، من خلال الاستفادة من الخبرات التي تقدمها هذه المؤسسات، يسعى أفريكسيم بنك، الذي يلعب دورًا هاما في تمويل التجارة وتسهيلها منذ تأسيسه في عام 1993، والمؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين، مزود إعادة التأمين الرائد الذي يدعم حلول التأمين التجاري في جميع أنحاء أفريقيا، إلى معالجة التحديات التي تواجهها الشركات أثناء التنقل في البيئات التنظيمية المتنوعة في القارة.

ويسعى التحالف إلى مواءمة الممارسات التجارية وتوفير إطار عمل موحد يضمن حركة تجارية آمنة، قابلة للتنبؤ، وفعالة.



وقال دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي الأول لأفريكسيم بنك: "اليوم نشكل تحالفا جديدا لتفكيك الحواجز المصطنعة وتشديد مسامير وصواميل عجلات التدفقات التجارية والاستثمار عبر الحدود الوطنية. لم يكن من الممكن أن يحدث هذا في أي وقت آخر غير الآن، حيث تتفكك ركائز التعاون والتكامل العالميين، وتترسخ عالمنا التشرذم والانعزالية والحمائية. من خلال هذا التعاون ، لا يتمثل هدفنا في إزاحة المشغلين المحليين ولكن تعزيز قدرة وكفاءة أنظمة النقل بين الولايات ، مما يمهد الطريق لإطار قاري في إطار العمل القاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



وأشارت هوب موريرا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين، خلال حفل الإطلاق إلى التأثير الذي سيحدثه "تحالف السندات الأفريقية" في النظام البيئي للتجارة في إفريقيا.

وقالت: "اليوم، لا نكشف النقاب عن شراكة جديدة فحسب، بل نعلن عن بداية عصر جديد. عصر يعيد تصور كيفية تسهيل التجارة، وإدارة المخاطر، ودعم الحركة عبر الحدود في قارتنا.

وتوضح خبرة المؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين وتأثيرها من خلال البرامج الإقليمية الرائدة ما هو ممكن عندما تلتقي الرؤية بالفعل.

ويمثل تحالف السندات الأفريقية رؤية مشتركة - رؤية تربط إفريقيا بجسور الفرص بدلاً من الحواجز."



ويقدم تحالف السندات عبر الأفريقية نهجًا مُبسّطًا لتسهيل التجارة عبر الاستفادة من سندات النقل، وسندات الأداء، وخطابات الاعتماد الاحتياطية لضمان حركة آمنة للبضائع. وستُسهم هذه المبادرة في:



تحسين كفاءة التجارة من خلال إزالة التأخيرات الناجمة عن متطلبات السندات الوطنية المتعددة.

تعزيز ثقة المستثمرين من خلال نظام ضمان جمركي منظم وشفاف.

تقليل تكاليف التجارة لجعل الصادرات الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة عالميًا.

ضمان الامتثال للوائح الجمركية، ومنع التجارة غير المشروعة، وتأمين الإيرادات للحكومات.

توسيع فرص السوق للشركات الأفريقية من خلال تسهيل التجارة عبر الحدود بشكل أكثر سلاسة.

بعد إطلاق اليوم، سيشارك أصحاب المصلحة الرئيسيون في الاجتماعات بين الشركات وتفاعلات السوق لمناقشة استراتيجيات تنفيذ تحالف السندات عبر الأفريقية في جميع أنحاء إفريقيا. كما سيطلق التحالف حملة توعية لتثقيف الشركات والمؤسسات المالية حول فوائد النظام الجديد وإطاره التشغيلي.