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فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض

فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض
فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض
أسماء عبد الحفيظ

أثار مقطع فيديو الجدل فور انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه إمام مسجد وهو يلاعب الأطفال داخل المسجد باستخدام بالونة، وجري ويلعب بجانب الأطفال ما أثار موجة من الجدل بين المتابعين.

انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذا الحدث، فالبعض يري أن هذا النوع من المرح والترفيه يعزز ارتباط الأطفال بالمسجد، ويخلق جوًا من الألفة والمحبة، بينما اعتبر آخرون أن مثل هذه الأفعال لا تليق بدور العبادة، مفسرين أن المسجد يعتبر مكانا للخشوع والصلاة وليس للهو واللعب.

وفاة إمام مسجد بأسيوط ووزارة الأوقاف تنعيه

من جانب آخر، نعت وزارة الأوقاف الشيخ محمد فتحي حسين، إمام مسجد العمارة بالعزايزة بمحافظة أسيوط، وذلك بعد وفاته إثر أزمة قلبية مفاجئة.

فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض 

وأشاد وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، الشيخ محمد فتحي حسين بمسيرته في خدمة الدين وإمامة المصلين، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

30 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة الفقيد

وأعلنت وزارة الأوقاف عن صرف 30 ألف جنيه من مواردها الذاتية لدعم أسرة الفقيد، إلى جانب مستحقاته المالية، كما وجه الوزير بسرعة صرف الإعانة وتقديم واجب العزاء عبر وفد من قيادات المديرية.

فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض 
مقطع فيديو إمام مسجد مقطع فيديو يثير الجدل

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فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض

فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض
فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض
فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض

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