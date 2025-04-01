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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 1 إبريل 2025.. لا تنشغل بالماضي

الجوزاء
الجوزاء
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 1 ابريل 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 1 ابريل 2025

كن حذرًا في أحاديثك العاطفية، واجتهد في تحقيق أفضل النتائج في العمل. تعامل مع ثروتك بحذر. الصحة أيضًا طبيعية

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

لا تنشغل بماضي الحبيب واستمتع بيومك بكل نشاط، سيسعد مواليد العزاب بالعثور على شخص مثير للاهتمام اليوم. اقضِ المزيد من الوقت مع الحبيب، لكن لا تنشغل بالماضي.  

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

   قد يُصاب بعض كبار السن بمشاكل قلبية تتطلب رعاية طبية. قد تُصاب أيضًا بحمى فيروسية، أو التهاب في الحلق، أو ألم في المفاصل اليوم. تجنّب رفع الأشياء الثقيلة في النصف الثاني من اليوم، وتجنب ممارسة الرياضات الخطرة.

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

ستنجح في الالتزام بالمواعيد النهائية فكّر في مهام جديدة قد تتطلب منك العمل لساعات إضافية على من يخطط لتغيير وظيفته الاحتفاظ بسيرته الذاتية المحدثة، إذ ستصله اليوم مكالمات مقابلة من جهات جيدة. 

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

 سترث بعض النساء جزءًا من العقار، بينما يُعدّ النصف الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا لحل نزاع مالي مع أحد الأشقاء. قد تفكر أيضًا في شراء سيارة أو عقار جديد. يمكن لأصحاب الأعمال التفكير في توسيع أعمالهم إلى مناطق جديدة قد تُحقق أرباحًا أكبر.

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