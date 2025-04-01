قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الصيني: بكين تدعو إلى مواصلة محادثات السلام بشأن أوكراني
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: غارات أمريكية مكثفة على محافظتي صعدة وصنعاء باليمن
ترامب: سأفرض عقوبات على روسيا إذا تأكدت بأن بوتين لا يقوم بما يلزم
فيه ناس بيكسبوا فلوس من فيديوهات تيك توك هل هذا حرام؟ علي جمعة يرد
تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025
ملايين المصريين ينتفضون عقب صلاة العيد| تظاهرات عارمة في العاصمة والمحافظات رفضا لتهجير الفلسطينيين ودعما للقيادة
حقيقة سرقة البلوجر روح في مركز تجميل.. القصة كاملة
مفاجأة صادمة.. بيراميدز يهدد بالانسحاب من الدوري بعد تخفيف عقوبات الأهلي
الحوثيون: أسقطنا طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم كيو - 9 في أجواء مأرب
وزير الأوقاف يشكر قيادات الوزارة والأئمة والواعظات على جهودهم في شهر رمضان
عضو مجلس إدارة الأهلي: دوري 2021 كان موجها للزمالك 100%
قائمة مباراة بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 1 إبريل 2025.. سداد المستحقات

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 1 ابريل 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 1 ابريل 2025

تجنب أي سلوك عدواني في علاقتك العاطفية، وتأكد من تقديم أفضل أداء في العمل اليوم. كن حذرًا في التعامل المالي. ستكون محظوظًا أيضًا من الناحية الصحية.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

قد تفقد أعصابك اليوم أثناء الجدال مع حبيبك، سيطر على مشاعرك. قد تحمل الإناث، وستحظى علاقتكما بدعم كامل من الوالدين ستكون النساء محط الأنظار في المناسبات العائلية أو الرسمية، ويمكنهن توقع عرض زواج.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

يجب توخي الحذر من الالتهابات البسيطة المرتبطة بالأذنين والعينين والأنف تأكدي من اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه. تجنبي الأطعمة الدهنية والحارة، قد تُصاب بعض النساء بالصداع النصفي في النصف الثاني من اليوم، وقد تُصاب بعضهن بمشاكل في التنفس، وهذا يتطلب عناية طبية. 

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

 يجب على رجال الأعمال توخي الحذر عند إبرام صفقات جديدة قد تُدرّ أرباحًا جيدة .

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

 سيُطلب منك مساعدة أحد أشقائك أو أقاربك في نفقات طبية. تجنب اليوم الإنفاق على الكماليات سينجح رجال الأعمال في جمع الأموال من خلال المروجين، وسيتمكنون من سداد جميع المستحقات المتأخرة 

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيناس النجار

هايدي سليم تعلن وفاة الفنانة إيناس النجار

حالة الطقس

الجو هيقلب بعد شوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا

إيناس النجار

وفاة إيناس النجار.. معلومات لا تعرفها عنها وقصة مرضها

الطقس في مصر

تغير مفاجئ في الطقس.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات بعد ساعات

إيناس النجار

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة إيناس النجار وسبب وفاتها

ايناس النجار

اتسبب في وفاتها.. أعراض مرض إيناس النجار

صيام الست من شوال

هل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء أيام رمضان؟

إيناس النجار

نقل جثمان إيناس النجار إلى تونس لدفنها بمسقط رأسها

ترشيحاتنا

خالد طلعت

خالد طلعت: جنوب إفريقيا بتتقدم في الكورة وبتعلم علينا

هالاند

مانشستر سيتي يكشف عن طبيعة إصابة هدافه هالاند

الهلال السوداني

غياب نجم الهلال السوداني عن مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

بالصور

يمنع أضرار الكحك.. مفاجآت عن الترمس يكشفها جمال شعبان

الترمس
الترمس
الترمس

تسبب في وفاة ايناس النجار.. جمال شعبان يكشف الفرق بين التهاب المرارة وانفجا.رها |معلومات مثيرة

ايناس النجار
ايناس النجار
ايناس النجار

احمي نفسك منه.. طرق الوقاية من مرض إيناس النجار وأهم المعلومات عنه

ايناس النجار
ايناس النجار
ايناس النجار

جددى أكلات العيد.. طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة في الفرن بمذاق شهي

الرنجة
الرنجة
الرنجة

فيديو

إيناس النجار

اللحظات الأخيرة في حياة إيناس النجار.. صراع مع المرض انتهى برحيل مفاجئ

الفسيخ

بالنقع أو الطهي.. إزاي تاكل الفسيح بملح قليل؟

فتاة

عامل يتحرش بفتاة في ميكروباص بالمعادى .. وتحرك فورى من الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد